Corte de agua imprevisto en Godoy Cruz: qué zona se verá afectada y hasta qué hora
Aguas Mendocinas informó que el suministro se verá afectado este jueves en un barrio de Godoy Cruz, con trabajos previstos hasta la noche.
Le empresa Aguas Mendocinas informó este jueves sobre un corte de agua imprevisto para la jornada en una zona específica de Godoy Cruz. Según se detalla, el normal abastecimiento de agua se verá afectado por una "falla en el sistema de bombeo".
La zona afectada es el barrio Sol y Sierra. Los trabajos se realizarán entre las 11.30 y las 20 hs, aunque desde Aguas Mendocinas indicaron que "la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible".
Recomendaciones a tener en cuenta ante un corte de agua
- Mantener una reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona). Guardarla en recipientes limpios.
- Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Hacer uso responsable y solidario del agua potable.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego en jardines.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 hs, los 365 días del año.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.