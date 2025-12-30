Preocupación por cortes de agua imprevistos en varias zonas del Gran Mendoza

La interrupción del servicio se produjo de manera inesperada y obligó a miles de usuarios a reorganizar sus actividades cotidianas.

Los vecinos del Gran Mendoza atravesaron este martes una jornada marcada por varios cortes de agua imprevistos que afectaron a varios barrios. La interrupción del servicio se produjo de manera inesperada y obligó a miles de usuarios a reorganizar sus actividades cotidianas, especialmente en plena temporada de altas temperaturas.

Según informó Aguas Mendocinas, uno de los sectores comprometidos fue Guaymallén, con una amplia zona delimitada entre Rodríguez Peña y Pedro Molina, y desde Costanera hasta Estrada. En ese sector, el suministro se interrumpió desde las 17.30 del 30 de diciembre y se prevé su normalización recién durante la mañana del 31, cerca de las 5.30.

En paralelo, otro corte de agua alcanzó a la Ciudad de Mendoza. Allí, la afectación se extendió desde calle Belgrano hasta Costanera, y desde Pedro Molina hasta Coronel Díaz. El inconveniente comenzó alrededor de las 16.30 y, de acuerdo al reporte oficial, el servicio debería restablecerse antes de la medianoche.

La situación también impactó en distintos puntos del Gran Mendoza. Esto se debe a que el establecimiento potabilizador Potrerillos está fuera de servicio por problemas climáticos. Entre las zonas afectadas se encuentran Potrerillos, Blanco Encalada, Las Compuertas y Chacras de Coria. En Capital, el barrio La Favorita sintió la falta de suministro, mientras que en Godoy Cruz los reclamos llegaron desde Benegas y Las Tortugas.

Desde la empresa explicaron que el problema estuvo vinculado a un inconveniente técnico en un caño maestro, lo que obligó a realizar maniobras urgentes. “Se trató de una falla inesperada que demandó trabajos inmediatos para evitar daños mayores en la red”, señalaron desde Aguas Mendocinas.