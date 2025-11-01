Corte de agua: finalizó el operativo de Aysam y lentamente se irá recuperando el servicio

Aysam confirma que continúa con tareas técnicas. El servicio se restablecerá de manera gradual cuando finalicen las obras.

Finalizó el operativo de Aysam y el agua comenzará a recuperarse tras el corte de agua.

La empresa Aguas Mendocinas (Aysam) llevó a cabo durante este sábado un operativo para la optimización del actual Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana, el cual requirió de un masivo corte de agua en el Gran Mendoza, afectado a los principales distritos.

Cerca de las 19 y tras haber completado todas las tareas preliminares, concluyeron los trabajos en la Cámara de Macrodistribución La Puntilla, por lo que, a partir de ese momento, inició el proceso de recuperación de reservas en los establecimientos potabilizadores y carga hidráulica de los acueductos.

Esta es la instancia previa a la purga de aire en las redes de distribución, para que luego se pueda empezar a restablecer el servicio, de manera paulatina, en los hogares mendocinos. Es un procedimiento que dura entre 24 y 48 horas.

image Las tareas recién mencionadas correspondían a la 2 da. y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy. Los equipos estaban trabajando en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla. Se realiza el ajuste de las válvulas del acueducto de 900 en la Cámara de regulación Cuenca Alto Godoy.

Aún así, desde la empresa reiteraron a los vecinos de las zonas afectadas (que incluyen sectores de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú) que el servicio se restablecerá paulatinamente.