Corrientes: descubrieron gusanos en la cabeza de una nena y su madre terminó imputada

Un impactante episodio se registró en Santo Tomé, Corrientes , cuando una nena de 11 años fue internada de urgencia luego de que su mamá descubriera que tenía gusanos en la cabeza. La niña había dicho que le dolía un ojo y, al revisarla, la mujer notó la presencia de las larvas en el cuero cabelludo.

El episodio ocurrió el miércoles, cuando la madre pidió asistencia al Hospital Universitario San Juan Bautista. Allí, los médicos constataron que la niña padecía una infección severa y que los gusanos habían avanzado tanto que comenzaron a destruir tejido y a perforar el hueso del cráneo .

Frente al cuadro crítico, fue derivada al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, en la capital provincial, donde permanece bajo cuidados especializados.

Según publicó el diario El Litoral, quienes presenciaron la primera atención quedaron impactados por el estado de la menor y por el tiempo que habría transcurrido antes de recibir asistencia médica.

El pediatra y neonatólogo Flavio Serra explicó que el diagnóstico corresponde a una miasis foruncular, una infestación producida cuando ciertas moscas depositan sus huevos en la piel o el cabello.

El especialista detalló que estos casos suelen comenzar con lesiones que parecen forúnculos, pero que pueden agravarse rápidamente si las larvas avanzan en profundidad. “Pueden dañar el tejido y, como en esta situación, incluso comprometer el cráneo”, indicó. También remarcó que suele detectarse cuando los padres observan supuraciones o zonas irritadas, lo que en general motiva una consulta temprana.

Intervención judicial

La gravedad del cuadro motivó la intervención judicial. La Justicia abrió una causa contra la madre por “lesiones graves por omisión”, con el objetivo de determinar si hubo falta de cuidados o demoras injustificadas en la búsqueda de atención médica. La investigación reunirá testimonios y revisará los informes clínicos para establecer responsabilidades.

Mientras tanto, la niña continúa internada en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde los profesionales monitorean su evolución y avanzan en el tratamiento de la infección.