Conservas bajo la lupa: qué peligro acecha más allá de los supuestos gusanos

La polémica por los "gusanos" en un puré de tomate resultó ser falsa alarma, pero sirvió para visibilizar un riesgo verdadero: las conservas mal elaboradas pueden convertirse en un peligro silencioso para la salud.

Un lote de tomate triturado generó preocupación, aunque finalmente se descartó la presencia de contaminantes.

En los últimos días se viralizó una noticia sobre la supuesta aparición de gusanos en un lote de tomate triturado. La alerta generó preocupación en consumidores y rápidamente la ANMAT investigó el caso. Finalmente, se confirmó que no eran parásitos, sino simples brotes de semillas, inofensivos para la salud. Sin embargo, este episodio sirvió para poner el foco en un riesgo real que puede afectar a las conservas y al puré de tomate mal elaborado o almacenado: el botulismo.

Qué es el botulismo y cómo afecta al cuerpo El botulismo es una intoxicación grave causada por la toxina de la bacteria Clostridium botulinum. Este microorganismo se desarrolla en ambientes sin oxígeno, como frascos de conservas mal esterilizados o puré de tomate que no haya recibido el tratamiento térmico adecuado.

Una mínima cantidad de la toxina puede provocar síntomas neurológicos severos: visión doble o borrosa, dificultad para hablar y tragar, debilidad muscular progresiva y, en casos graves, parálisis respiratoria que puede ser mortal. Por eso se lo considera una de las intoxicaciones alimentarias más peligrosas.

salsa de tomate Especialistas advierten que las conservas caseras o industriales en mal estado pueden esconder amenazas invisibles. Shutterstock Cómo identificar señales de botulismo en conservas Aunque la toxina no tiene olor ni sabor, existen señales que pueden alertar sobre un producto inseguro:

Envases hinchados, deformados o con fugas.

Olores desagradables o extraños al abrir el frasco.

Líquidos turbios, espumas o burbujas dentro del envase.

Cambios de color o textura poco habituales en el alimento.

Si una conserva presenta alguna de estas características, lo más seguro es no consumirla.