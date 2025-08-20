Tomate, falsos gusanos y brotes: así es la fábrica de Mendoza en la que se envasó el puré

Mendoza estuvo en el ojo de la escena nacional por un lote de tomate triturado elaborado en Lavalle . El lunes la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) recomendó no consumir el puré porque parecía tener gusanos y ayer, el organismo aseguró que eran brotes de las semillas.

La fábrica de tomate triturado está en Costa de Araujo en el departamento de Lavalle, a 50 kilómetros al norte de la Ciudad de Mendoza.

Según la información disponible en la página web, Marolio SA comenzó en 2010 su consolidación como grupo productor de bienes de consumo masivo y actualmente, la empresa produce más de 900 productos entre conservas de tomate y vegetales, legumbres, pastas secas, pan rallado, galletitas, vinagres, aceto balsámico, jugo de limón, aceite y arroz.

Una de las tres plantas de producción de Marolio es la de Lavalle. Las otras dos están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires). En la fábrica de Mendoza en temporada alta trabajan unas mil personas y se elaboran algunos de los productos más vendidos como: la línea roja (tomate), legumbres (arvejas, lentejas, garbanzos, porotos) y frutas.

Vínculo con un precandidato a intendente

Uno de los gerenciadores de la fábrica de Marolio en Mendoza es Alfredo Andión, uno de los precandidatos a intendente de San Rafael de Cambia Mendoza en las elecciones de 2023.

Aunque la interna de las PASO la ganó Abel Freidemberg, Andión recibió el apoyo de Alfredo Cornejo que durante la campaña fue hasta la fábrica de tomate en Lavalle y recorrieron juntos las instalaciones.

Andión también es uno de los socios principales de Sudamericana de Bebidas.

Gusanos o brotes

Varias familias de Rojas en la provincia de Buenos Aires denunciaron la presencia de elementos extraños en el tomate triturado de Marolio por lo que la Anmat recomendó no consumir el lote cuestionado y sacar los productos de las góndolas.

Los vecinos de Rojas recibieron las cajas de tomate en bolsones de mercadería a través de las escuelas.

Después de recibir la documentación de la autoridad sanitaria de Mendoza con la trazabilidad de los productos de la fábrica, Anmat dio marcha atrás con su recomendación y aseguró los elementos blancos eran brotes o germinaciones de las semillas de tomate y que no representaban peligro para la salud.