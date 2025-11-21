Cómo participar del remate de autos y motos de Guaymallén
El remate de autos y motos será el 26 de noviembre. Cómo participar y cuándo ver los vehículos en Guaymallén.
La Municipalidad de Guaymallén apuesta una vez más a limpiar la playa de secuestros a través del remate de autos y motos. La subasta de las seis motos y los cuatro vehículos está planificada para el miércoles 26 de noviembre. El año pasado se hicieron al menos cinco remates.
El remate de motos y autos
El 26 de noviembre, la Municipalidad de Guaymallén realizará un nuevo remate de vehículos. El lote de seis motos, dos pick up y dos autos puestos a subasta será exhibido a los interesados en la Playa de Secuestros de la comuna (calle Tirasso y callejón Los Eucaliptos, distrito El Sauce), el martes 25 de noviembre de 10 a 12 horas.
La subasta se realizará el miércoles 26 de noviembre a las 9.30 en la Oficina de Subastas Judiciales ubicada en San Martín 322 de Ciudad de Mendoza.
Requisitos
Las personas interesadas en participar del remate deberán asistir el miércoles con el DNI y llegar antes del comienzo de la subasta. Al momento de ganar la puja, los compradores deberán pagar en efectivo el 10 por ciento de su oferta en concepto de seña, más 10 por ciento de la comisión de la martillera y 2,5 por ciento de impuestos.
Para consultas, los interesados se pueden comunicar con la martillera interviniente, María Manucha de Sajn, al 2615 521623.
De acuerdo a la normativa vigente, la comuna puede rematar vehículos que sumen un mínimo de seis meses en la Playa de Secuestros de la Municipalidad de Guaymallén, un organismo que nació en 2019 para alojar los vehículos retenidos por decisión de los Juzgados Viales del municipio.
Las motos y autos
- Zanella ZB 110 modelo 2006
- Kimko Activ 110 modelo 2011
- Motomel GC 125 modelo 2014
- Sumo Hobiz 110 modelo 2008
- Zanella RX 150 modelo 2016
- Guerrero G 110 DL modelo 2018
- Fiat Multicarga 125 modelo 1974
- Fiat Fiorino Working 1.7 D modelo 1997
- Peugeot 206 XTD 5P modelo 2006