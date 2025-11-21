Cómo participar del remate de autos y motos de Guaymallén

El remate de autos y motos será el 26 de noviembre. Cómo participar y cuándo ver los vehículos en Guaymallén.

La Municipalidad de Guaymallén apuesta una vez más a limpiar la playa de secuestros a través del remate de autos y motos. La subasta de las seis motos y los cuatro vehículos está planificada para el miércoles 26 de noviembre. El año pasado se hicieron al menos cinco remates.

remate municipalidad de guaymallen.jpg Las motos y autos del remate se pueden ver en la Playa de Secuestros de Guaymallén el martes 25 de noviembre de 10 a 12 horas. Municipalidad de Guaymallén El remate de motos y autos El 26 de noviembre, la Municipalidad de Guaymallén realizará un nuevo remate de vehículos. El lote de seis motos, dos pick up y dos autos puestos a subasta será exhibido a los interesados en la Playa de Secuestros de la comuna (calle Tirasso y callejón Los Eucaliptos, distrito El Sauce), el martes 25 de noviembre de 10 a 12 horas.

La subasta se realizará el miércoles 26 de noviembre a las 9.30 en la Oficina de Subastas Judiciales ubicada en San Martín 322 de Ciudad de Mendoza.

Requisitos Las personas interesadas en participar del remate deberán asistir el miércoles con el DNI y llegar antes del comienzo de la subasta. Al momento de ganar la puja, los compradores deberán pagar en efectivo el 10 por ciento de su oferta en concepto de seña, más 10 por ciento de la comisión de la martillera y 2,5 por ciento de impuestos.

Para consultas, los interesados se pueden comunicar con la martillera interviniente, María Manucha de Sajn, al 2615 521623.