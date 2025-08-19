Coronel Larrabure: 50 años de un caso que marcó la historia argentina

Hoy, 19 de agosto de 2025, se recuerdan los 50 años de la muerte del coronel Larrabure . Para nosotros son 50 años de su pascua. Nos encuentra sin duda con la tristeza humana de saber que le tocó vivir tiempos oscuros y difíciles de nuestra patria, donde reinaba la violencia y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) hizo lo que hizo.

Pero, a la vez, nos encuentra esperanzados porque la vida del Coronel , particularmente su último año de existencia, manifiesta su hondura espiritual y su vida de fe. Nunca debemos olvidar que el martirio es un nuevo Bautismo.

También nos encuentra habiendo iniciado -ya hace un tiempo- su proceso de Canonización , porque Argentino del Valle es un hombre que ilumina, un hombre que supo olvidarse de sí para ser fiel a su formación y a su fe. Se le ofreció sumarse a las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo compartiendo sus conocimientos -que tenía por su formación y trabajo en la “Fábrica Militar de pólvora y explosivos” en Villa María, Córdoba- y ante esta propuesta para alcanzar la libertad, respondió con varonil convicción: “a ese precio no”.

Nos parecía -en justicia-, poder tener a este hombre de Dios, como modelo y como ejemplo y nos ayuda también a mirar el pasado en la totalidad, para mirar y conocer la historia que sana, porque eso evita repetir acciones erróneas y equivocadas.

Cuando comenzamos el proceso por gracia de Dios, y con el visto positivo del Dicasterio para la Causa de los Santos, fuimos descubriendo, a 50 años de su muerte, que esta injusta detención, ocurrida en los primeros días de agosto de 1974, tiempos de democracia, y habiendo sido asesinado el 19 de agosto del siguiente año con toda clase de vejaciones y humillaciones, fue para él, sin duda, un año de dolor y oscuridad y sin duda, de fortalecimiento en su fe. Para nosotros, en el hoy de nuestra historia, significa una luz que nos invita a transitar la vida, sin sentimientos de odio ni venganza, como el mismo Siervo de Dios nos enseñó.

Celebraré la Eucaristía en la Parroquia Luján Castrense, pidiendo su pronta Beatificación. Esta Iglesia es muy querida y significativa para los militares y particular -y lógicamente- para los hombres del Ejército. El Siervo de Dios, Coronel Larrabure se casó allí un 8 de diciembre, día de la Virgen. Este año se cumplirá 70 años de su matrimonio.

coronel-larrabure-y-uu-estado-el-cautiverio-junio-1975-foto-arturo-larrabure Coronel Larrabure, y su estado durante el cautiverio en junio de 1975 Arturo Larrabure.

Los historiadores y el periodismo, pueden iluminarnos acerca de aquellos tristes y oscuros años de la década del setenta, pero nosotros, desde una mirada de fe, descubrimos que fueron tiempos de fecundidad y de luz. Sabemos que los hombres de Dios iluminan su ambiente y su realidad. El Coronel supo compartir ante el dolor, tortura y sufrimiento, las siguientes palabras:

“… Más bien, me impulsa a escribir este cautiverio que me sume en las sombras, pero que me inundó de luz…”, dice también que su palabra es breve, sencilla y humilde. Se trata de perdón. ¡Cuánto nos iluminó con su vida en ese cautiverio oscuro y perverso! Hizo posible que, con su vida entregada, surgiera una gran luz que hoy nos sigue alumbrando y que ya no tiene tiempo ni final.

Ante la indiferencia que a veces constatamos, aún en hombres de la Justicia, nosotros queremos comprometernos y ser fieles a ella haciendo Justicia con gratitud, memoria y reconocimiento de este hombre de la Patria y hombre de Dios, un verdadero faro para todos.

* Monseñor Santiago Olivera, Obispo Castrense y de las Fuerzas Federales de Seguridad.