Córdoba: cuatro choferes dieron positivo en alcoholemia y demoraron un viaje de egresados a Bariloche

El viaje de egresados del Instituto Sagrado Corazón de Oliva sufrió dos demoras luego de que cuatro choferes dieran positivo en los controles de alcoholemia.

Un viaje de egresados del Instituto Sagrado Corazón de Oliva estuvo a punto de cancelarse este jueves después de que cuatro choferes asignados para trasladar a los estudiantes dieran positivo en los controles de alcoholemia. El episodio ocurrió en la Terminal de Ómnibus de Oliva, en Córdoba, donde los padres solicitaron un operativo especial antes de la salida hacia Bariloche.

Los primeros dos conductores, pertenecientes a la empresa Flecha Bus, estaban listos para iniciar el trayecto cuando un control de tránsito municipal arrojó resultados positivos. Ambos fueron inmediatamente multados, se les retuvieron las licencias, y la jueza de Faltas Marisa Bassano ordenó su inhabilitación, además de imponerles una multa cercana a los $800.000. “Se les hizo un segundo control y también dio positivo”, confirmó el secretario de Gobierno, César Salvatori.

Los reemplazos también dieron positivo La situación se volvió aún más insólita cuando la empresa envió otra unidad con dos choferes de reemplazo, quienes también fueron sometidos a test de alcoholemia. Según relató Orieta Pérez, madre de uno de los egresados, los resultados nuevamente fueron positivos, aunque apenas por encima de cero. A pesar del bajo nivel detectado, la normativa impide que cualquier conductor circule con alcohol en sangre.

Los controles fueron realizados con equipos de la Municipalidad de Oliva, lo que generó dudas sobre su funcionamiento. Para verificar su precisión, los agentes hicieron una prueba al director del colegio, quien además no consume alcohol: el resultado fue 0.0, lo que confirmó el correcto desempeño de los dispositivos. “Evidentemente, los equipos funcionan”, remarcó Pérez.