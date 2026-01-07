Controles en ruta: el elemento obligatorio que muchos no llevan en el auto y puede terminar en multa

Salir a la ruta con la documentación al día es apenas la mitad del plan. VTV, cédula, seguro y licencia suelen estar en la cabeza de todos. Pero hay un punto que se pasa por alto con facilidad y aparece justo cuando los controles piden abrir el auto .

La normativa nacional de tránsito exige llevar elementos de auxilio, y entre ellos hay uno que se volvió la “pregunta fija” en muchos controles : el matafuego . No es un capricho. Se piensa para un incendio repentino, para un choque, o incluso para ayudar a otro conductor cuando los segundos importan.

El matafuego no solo tiene que estar. Tiene que estar en condiciones. La reglamentación indica que debe ser portátil, con carga vigente y fabricado bajo estándares IRAM. Además, se exige que sea de polvo químico tipo ABC, el más habitual para autos particulares por su uso versátil.

En criollo: si está vencido, sin presión o golpeado, el problema es el mismo que no llevarlo. Por eso conviene mirarlo cada tanto, no solo antes de vacaciones. Y otro detalle que se mira: que esté accesible, no escondido en el baúl detrás de valijas.

La norma también diferencia capacidades mínimas según categoría y peso . Para autos y camionetas livianas (M1 y N1) con peso bruto total de hasta 1.500 kg, el piso es un extintor de 1 kg, con potencial extintor 3B y manómetro. En vehículos M1 y N1 de hasta 3.500 kg, y también en M2 de hasta 5.000 kg, el mínimo sube a 2,5 kg, con potencial 5B y también indicador de presión. Y hay reglas de instalación que muchos desconocen: el soporte debe impedir que se suelte en un choque o vuelco y el sistema de sujeción debe ser metálico, sin abrazaderas elásticas.

Multa: cuánto puede doler y por qué varía según la zona

La sanción se calcula en “unidades fijas”, un esquema que cambia por jurisdicción y se actualiza con el tiempo. En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el valor oficial de la UF figura en $1.807. Con ese número, una falta equivalente a 30 UF arranca cerca de $54.210, y una de 100 UF puede rondar los $180.700, siempre según el cuadro vigente y la imputación concreta. La diferencia suele depender de si el matafuego no está, si está vencido o si está claramente inutilizable.

Más allá del monto, hay un costado práctico: el matafuego sirve cuando el daño todavía es controlable. Un principio de incendio en el motor o un corto eléctrico no avisa. Y cuando avisa, suele ser tarde. Por eso, además de tenerlo, conviene sumarle tres hábitos simples: revisar el manómetro, chequear fecha de control/recarga y asegurarlo como corresponde para que no salga volando en una frenada fuerte. En autos familiares, un lugar típico es debajo del asiento del acompañante o al costado del conductor, siempre bien fijado y sin obstaculizar pedales.

Antes de emprender un viaje, una revisión rápida puede ahorrar un mal momento. No se trata solo de “pasar” un control. Se trata de estar preparado para lo inesperado. Y en seguridad vial, lo inesperado es parte del camino. Con documentación, matafuego correcto y sujeción segura, la ruta se vuelve un poco menos riesgosa.