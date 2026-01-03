Las claves de este verano para preparar el auto y salir de viaje con seguridad por las rutas argentinas

Con el inicio de la temporada de verano , el Automóvil Club Argentino difundió una serie de recomendaciones para preparar el vehículo antes de salir a la ruta. Los controles mecánicos, la documentación obligatoria y la planificación del viaje son claves para evitar imprevistos y mejorar la seguridad vial.

Con la llegada de las vacaciones, miles de familias argentinas emprenden viajes por rutas nacionales y provinciales rumbo a destinos turísticos del país y del exterior. En ese contexto, el Automóvil Club Argentino (ACA) recordó que un viaje seguro comienza mucho antes de encender el motor, con una revisión integral del vehículo y una adecuada planificación.

Desde la entidad explicaron que uno de los primeros pasos es realizar un control mecánico completo. Esto incluye la revisión del sistema de frenos y su líquido, el nivel y estado del aceite del motor, el líquido refrigerante y el sistema de dirección. Según explicó Laureano Pérsico, mecánico de auxilio del ACA, estos chequeos permiten detectar fallas que podrían agravarse durante un trayecto largo.

El especialista recordó que el cambio de aceite y filtros debe realizarse cada 10.000 kilómetros o una vez por año. “Si el vehículo tiene, por ejemplo, 8.000 kilómetros y se van a recorrer 2.000 más en vacaciones, lo recomendable es hacer el service antes de salir, para evitar que el aceite pierda propiedades”, indicó.

Otro punto central es verificar que no existan pérdidas de fluidos y que la batería se encuentre en buen estado. Para ello, se aconseja utilizar un probador de batería y revisar también el nivel de agua del sistema limpiaparabrisas y el estado de las escobillas, fundamentales para mantener la visibilidad en caso de lluvia.

En paralelo, el ACA recomienda prestar especial atención al estado de los neumáticos, ya que son determinantes para la estabilidad y el frenado del vehículo. Es fundamental controlar la presión —incluida la rueda de auxilio— y verificar que el dibujo tenga la profundidad adecuada.

Además, los especialistas sugieren revisar la fecha de fabricación de los neumáticos, grabada en cada cubierta. En el caso de vehículos nuevos, también es importante saber cuánto tiempo permanecieron detenidos antes de salir a la calle, ya que esto puede afectar la forma y el rendimiento del neumático.

Todas las luces del vehículo deben funcionar correctamente: luces bajas y altas, de giro, de freno y balizas. Una lámpara quemada no solo incrementa el riesgo de accidentes, sino que también puede derivar en sanciones durante controles viales.

Documentación, seguridad y planificación del viaje

Antes de iniciar el viaje, es indispensable contar con toda la documentación obligatoria: licencia de conducir vigente, cédula del vehículo, comprobante de seguro y, cuando corresponde, la Verificación Técnica Vehicular (VTV). A esto se suman los elementos de seguridad exigidos, como el matafuego con carga vigente y las balizas portátiles o triángulos reflectantes.

Desde el ACA también recomiendan planificar la ruta con anticipación, consultar el estado de los caminos y revisar el pronóstico meteorológico. Salir con tiempo suficiente permite evitar maniobras riesgosas, reducir el estrés al volante y mantener una conducción más relajada.

Contar con asistencia mecánica en ruta es otro aspecto clave. Fallas eléctricas, pinchaduras o baterías descargadas pueden resolverse de manera rápida y segura con un servicio especializado. El ACA, por ejemplo, dispone de servicios de auxilio, remolque y hasta una gomería móvil en distintos puntos del país.

Cambio de neumáticos y preparación del conductor

En caso de tener que cambiar una rueda, Pérsico subrayó la importancia de ubicar correctamente el crique en el punto reforzado que indica el vehículo, generalmente en el zócalo. Luego, se deben aflojar las tuercas —incluida la de seguridad— y, una vez colocada la rueda de auxilio, verificar que todas queden firmemente ajustadas.

Finalmente, los especialistas aconsejan evitar el exceso de equipaje, ya que afecta el comportamiento del auto y la comodidad durante el viaje. El peso debe distribuirse de manera equilibrada y no se deben llevar objetos sueltos dentro del habitáculo.

La preparación también incluye al conductor. Descansar antes de salir, evitar comidas pesadas y realizar paradas cada dos o tres horas son medidas fundamentales. La fatiga y la distracción, advierten desde el ACA, son factores de riesgo tan relevantes como cualquier falla mecánica.