Consejos para potenciar el aprendizaje en las vacaciones

Llegan las vacaciones y como padres nos preguntamos si es conveniente promover ciertas actividades ligadas a un buen aprendizaje escolar (como leer, o practicar algo aprendido ) o si es mejor dejarlos disfrutar del tiempo libre. La importancia del descanso para encarar un año escolar.

Para empezar, hay que recordar que las vacaciones son necesarias, que el descanso es fundamental para que los aprendizajes se consoliden y el cerebro pueda seguir aprendiendo. Sin embargo, podemos decir que el aprendizaje no para nunca. Los niños están aprendiendo todo el tiempo, aún cuando estén de vacaciones . Obviamente, no son los mismos aprendizajes que se dan dentro del aula. Tampoco aprenden de la misma manera sistemática, explícita y guiada, como la que habilita un docente. Pero el tiempo libre, el tiempo de juego, incluso el aburrimiento, preparan el terreno para que surjan nuevas experiencias de aprendizaje y permiten también que lo aprendido se asiente. Como adultos, entonces, tenemos que encontrar el equilibrio entre proponerles actividades y dejar que simplemente disfruten del tiempo libre.

Sí es importante, durante este tiempo de vacaciones , cuidar el descanso. Muchas veces nos pasa que el ritmo de las vacaciones altera las rutinas y terminamos, adultos y niños, durmiendo menos que durante el año, o llenándonos de actividades y encuentros. Es aconsejable reservar unos días con pocos compromisos y actividades para que el cuerpo y la mente registren el descanso.

Descubrir el placer que puede generar la lectura de una historia es uno de los mejores tesoros que podemos acercar a los niños . Y las vacaciones pueden ser un momento ideal para hacerlo. Puede que hoy no resulte, a primera vista, un tesoro muy llamativo, porque frente al placer inmediato que ofrecen algunos videojuegos, los dibujos o videos, la lectura genera una actitud más activa, un poco más de esfuerzo. Pero no por eso dejemos de cultivar ese gusto.

Cuando los niños empiezan a leer descubren, como si fuera algo mágico, que pueden interpretar el mundo escrito, y eso les otorga un poder y una sensación de autoeficacia muy grandes, que los motiva a seguir aprendiendo. Es cierto que a algunos niños puede resultarles más difícil la lectura , por eso es clave contemplar las características de cada uno para proponerles lecturas que estén a su alcance. También podemos ayudarlos y ser nosotros los mediadores de la lectura , leyendo las partes más complicadas o dejándoles partes pequeñas para que ellos lean. La lectura dialógica es una gran estrategia para trabajar la comprensión antes, durante y después de la misma.

Narrar o leer cuentos también es una forma de mostrar a los niños que todavía no leen lo que se oculta en un libro, en un cuento y/o en un texto. La Dra. Sharon Vaughn, especialista en neurociencias aplicadas a la comprensión lectora, en la Masterclass organizada por Wumbox, explicó por qué esta práctica es clave para fortalecer el lenguaje oral, adquirir nuevo vocabulario, ampliar el conocimiento del mundo, construir modelos mentales y activar funciones ejecutivas verbales.

Volver a jugar

Sabemos que los niños de hoy no son como los de hace dos décadas atrás, que los juegos y las formas de divertirse son distintas en gran medida por cómo las tecnologías fueron modificando la vida. Desde todas las disciplinas que se ocupan de la infancia, (medicina, psicología, psicopedagogía, etc.) se habla de la importancia que tiene el juego no mediado por pantallas para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. La especialista Daniela Agüero dice que el juego es fundamental porque implica un encuentro con otros en el que necesariamente tenemos que consensuar: jugar implica establecer reglas que hay que respetar, implica aceptar que a veces se gana y otras se pierde, implica enfrentarse a un oponente sin que eso signifique pelear. En este sentido, el juego es una excelente forma de ejercitar la socialización.

Por otro lado, el juego libre, no reglado, aquel que pone más en juego la imaginación, también es fundamental para el desarrollo cognitivo porque pone en marcha otras funciones como la ideación, la planificación, la organización, y la asignación de roles, que son formas de ejercitar el pensamiento, la flexibilidad cognitiva y la empatía.

