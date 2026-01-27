Consejos para los estudiantes que tienen que rendir en febrero

La psicopedagoga Luciana Fiorens les da consejos a los estudiantes que tienen que rendir temas en febrero. Lo detalles.

Una psicopedagoga nos da consejos para los estudiantes que tienen que rendir temas en febrero.

Ya llega febrero y muchos estudiantes tienen que rendir los temas de las distintas materias que no aprobaron en diciembre. Nervios, tensión, miedos. La psicopedagoga Luciana Fiorens habló con MDZ y nos dio consejos tanto para los alumnos como para sus familias.

"Enero, mes dorado de todo adolescente. Sus días finales van anunciando, para muchos, que el periodo de evaluaciones de febrero se acerca. Es así como el verano va llegando a su fin en el imaginario de chicos y papás. Como si fuera que, repentinamente, corre un frío que estremece", afirmó.

En ese sentido, agregó: "El calendario apremia. El día 10 de febrero deben presentarse a los colegios aquellos estudiantes que todavía no han logrado la promoción de algún/algunos espacios curriculares, y deben asistir a lo que se llama “periodo de intensificación y recuperación de saberes”. Son aquellos chicos de primero a cuarto año 2025 que deben rendir materias. En este tiempo, hasta el 27 de febrero, realizarán actividades, repasarán, resolverán dudas y serán evaluados por su docentes.La buena noticia: ni el verano acabó, y nadie se juega la vida en una materia, aunque es indispensable jugársela para que nos vaya bien"

La clave: organizarse para febrero En ese sentido, Fiorens nos aportó:

Resulta imprescindible llevar una agenda con los días y horarios de las clases a las que debe asistir en este periodo.

Garantizar las horas de descanso suficientes. Hacer periodos de estudio y de pausa para no “atragantarse” de información.

No se debe faltar al colegio. Siempre es mejor aprender junto al docente de la cátedra. Los docentes saben cómo acompañar y guiar el proceso.

Pedir ayuda a compañeros de clase o a algún familiar para que puedan ser compañía en los momentos de repaso. Me doy cuenta que aprendí algo cuando puedo explicarlo con mis propias palabras. Y para eso necesito un interlocutor con ánimo y paciencia.

Si la materia resultara muy difícil de comprender, también se puede recurrir a un docente particular, que sabe de la ciencia y maneja el arte de explicar.

En el colegio, solicitar ayuda al Servicio de Orientación Escolar. Los psicólogos y psicopedagogos estamos para acompañar durante este tiempo de ansiedad con estrategias de estudio y escucha atenta.

Brindar, como adultos, un espacio donde el diálogo y la calma tengan un lugar privilegiado. Acompañar la exigencia con la contención. Reflexiones para los estudiantes y sus familias En esa línea, Fiorens reflexionó: "Luego de pasar este periodo de evaluaciones, y más allá del resultado, es importante tomarnos el tiempo de pensar por qué llegamos a esta instancia, qué fue difícil de sostener durante el año, qué aprendí de la experiencia y qué podemos hacer mejor para el nuevo Ciclo Lectivo. Transitar la angustia y el enojo ante un resultado no esperado puede ser frustrante, pero no olvidemos que de los errores se pueden aprender lecciones valiosas para enfrentar los diferentes desafíos de la vida. Este es el momento propicio para que “los errores” sean un trampolín hacia un enero 2027 libre de tensiones y preocupaciones".