Conmoción en Liniers por un acto de vandalismo a la Virgen de Luján en el Santuario de San Cayetano

La Iglesia denunció que la imagen de la Virgen de Luján sufrió un acto de vandalismo en el Santuario de San Cayetano de Liniers, un hecho que conmocionó a los fieles.

El acto de vandalismo a la Virgen de Luján fue denunciado durante una ceremonia este domingo.

Un acontecimiento aberrante se vivió este fin de semana, después de que la Iglesia denunciara la vandalización de la imagen de la Virgen de Luján que se encuentra en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. El padre Lucas Arguimbau fue quien contó cómo encontró a la patrona de la Argentina.

El lugar donde se ubica la imagen de la Virgen que fue víctima del acto de vandalismo está justo en la intersección de Juan B. Justo y Cuzco, una esquina muy transitada y a pocos metros de la comisaría de la Comuna 9.

La noticia se conoció este domingo, durante la misa de las 11, en lo que fue el Día de los Fieles Difuntos, que se llevó a cabo en el Santuario. Allí, el padre Lucas les comentó a los presentes lo sucedido: "Una vecina nos trajo las manitos de la imagen de la Virgen de Luján que alguien atacó en la ermita de Juan B. Justo y Cuzco".

Vandalización a la Virgen de Luján Al finalizar la ceremonia, Arguimbau se dirigió a la ermita donde se encuentra la Virgen de Luján, junto a un seminarista y el vicario Guillermo Reale, para observar el daño que había sufrido el santuario.

El daño a la Virgen de Luján Al llegar, se encontraron con la imagen de la Virgen destruida, además de un agujero en el vidrio de la ermita, donde, según relató, también estaban dañadas la imagen de Jesús en la Cruz y la de San Cayetano. Luego de recolectar los fragmentos y realizar una breve ceremonia, se acercaron a la Comisaría 10B para realizar la denuncia correspondiente.