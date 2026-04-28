Conmoción: encontraron el cadáver de una ballena jorobada en el Partido de La Costa

El Partido de La Costa fue protagonista de un suceso trágico este fin de semana cuando vecinos que se encontraban dando un paseo por Punta Médanos avistaron el cadáver de una ballena jorobada adulta. El hallazgo se dió pocos días después de que encontraran cinco tortugas cabezonas sin vida.

Aunque la presencia de ballenas frente a la costa bonaerense es cada vez más habitual, el caso genera sorpresa por el momento del año, ya que estos animales suelen intensificar su paso desde fines de mayo, en plena migración hacia el sur. Además, se estima que el animal llevaba varios días en la playa, en un área poco transitada y alejada de centros urbanos.

Por el avanzado estado de descomposición, especialistas señalaron que será difícil determinar la causa de muerte de la ballena. A diferencia de estos grandes mamíferos (cuyo fallecimiento suele vincularse a enfermedades o problemas de alimentación), las tortugas encontradas en la zona podrían haber muerto por pesca incidental, una amenaza frecuente que ocurre cuando quedan atrapadas en redes y no logran salir a la superficie a respirar.

Este tipo de episodios no es algo anormal, ya que desde Mundo Marino ya habían advertido situaciones similares tras analizar casos previos en la región.

En cuanto al operativo, no se prevé una intervención inmediata para retirar el cuerpo de la ballena debido a las características del lugar. Lo habitual en estos casos es que el proceso de descomposición continúe de forma natural y, posteriormente, se recuperen los restos óseos con fines científicos o educativos.