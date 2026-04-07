Conflicto por el transporte en el AMBA: por qué se redujo la frecuencia de colectivos

El servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra una reducción de hasta el 30% en sus frecuencias, en medio de un conflicto creciente entre empresas, Gobierno y trabajadores por el aumento de costos y la falta de actualización de subsidios.

El conflicto en el sistema de transporte del AMBA se intensificó en los últimos días, con una disminución significativa en la cantidad de unidades en circulación. Este martes se registraron recortes de hasta el 30% en las frecuencias , afectando tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a la provincia.

La reducción del servicio generó largas filas en paradas y un aumento de las quejas de los usuarios, especialmente en horarios pico. Según datos del sistema SUBE, la caída en la cantidad de colectivos fue notable durante las franjas de mayor demanda, aunque fuera de esos horarios el ajuste fue aún mayor.

Uno de los factores centrales del conflicto es el incremento en el precio del combustible . En el último mes, el gasoil acumuló una suba del 25% , impulsada por la guerra en Medio Oriente, lo que elevó considerablemente los costos operativos de las empresas de transporte.

Desde el sector empresario explicaron que esta situación obliga a aplicar una “racionalización de servicios”, priorizando los horarios de mayor circulación de pasajeros. De este modo, se reduce la cantidad de unidades en momentos de menor demanda para minimizar pérdidas económicas.

Reclamos por subsidios y costos desactualizados

Las empresas de transporte automotor solicitaron al Gobierno una revisión urgente de la estructura de costos y subsidios. En una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, pidieron que se contemple el nuevo precio del combustible y una asignación adicional correspondiente a abril.

Según indicaron, el último cálculo oficial se realizó con un precio del gasoil de $1744,15 por litro, mientras que actualmente estiman que asciende a $1915, lo que implica una diferencia del 9,8%.

El esquema de subsidios se define mensualmente en base a variables como recorridos y cantidad de pasajeros transportados. En la actualidad, el Estado cubre aproximadamente el 65% del costo del boleto, mientras que el 35% restante corresponde a la tarifa abonada por los usuarios.

Falta de pagos y tensión con los trabajadores

El conflicto también impacta en el frente laboral. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), su secretario general Roberto Fernández expresó preocupación por la incertidumbre en el pago de salarios.

El dirigente cuestionó tanto a las empresas como a las autoridades por la falta de previsibilidad y advirtió sobre el deterioro de la situación. Además, señaló que los retrasos en los subsidios complican el funcionamiento financiero de las compañías y ponen en riesgo el cumplimiento de los sueldos.