Conflicto en el Subte: liberarán molinetes en la Línea B por el despido de una trabajadora

Este lunes 27 de abril, a partir de las 7:00, los trabajadores del subte realizarán una liberación de molinetes en la estación Federico Lacroze de la Línea B. La medida de fuerza tiene como objetivo principal exigir la inmediata reincorporación de Araceli Pintos, una empleada de la concesionaria Emova que fue despedida tras haber denunciado una situación de acoso sexual en su puesto de trabajo.

La protesta es impulsada por la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro (Metrodelegados), en conjunto con el Comité por la Reincorporación de Araceli, integrado por organizaciones sociales, políticas y feministas.

Según el comunicado firmado por el dirigente Claudio Dellecarbonara, Pintos fue desvinculada luego de denunciar el acoso sexual de un efectivo de la Policía de la Ciudad ocurrido durante su horario laboral, hecho que fue seguido por episodios de violencia laboral por parte de personal jerárquico de la empresa.

“Continuaremos peleando por la reincorporación de Araceli y exigiendo que Emova deje de encubrir acosadores y violentos”, señalaron desde el gremio, calificando el despido como “persecutorio, ilegal y discriminatorio”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la modalidad de la protesta permitirá el ingreso gratuito de los pasajeros durante la mañana, una herramienta habitual del sindicato para visibilizar sus reclamos sin afectar directamente el bolsillo del usuario, aunque no se descarta que el conflicto escale si no hay respuestas de la concesionaria.

El caso ya cuenta con denuncias penales que tramitan ante la Justicia, mientras que los trabajadores mantienen el estado de alerta. Esta medida se suma a un historial de reclamos de los metrodelegados por mejores condiciones de seguridad y protocolos más estrictos ante casos de violencia de género dentro de la red de transporte subterráneo. Por el momento, la empresa Emova no ha emitido un descargo oficial sobre la desvinculación de la trabajadora.

El caso ya cuenta con denuncias penales que tramitan ante la Justicia, mientras que los trabajadores mantienen el estado de alerta. Esta medida se suma a un historial de reclamos de los metrodelegados por mejores condiciones de seguridad y protocolos más estrictos ante casos de violencia de género dentro de la red de transporte subterráneo. Por el momento, la empresa Emova no ha emitido un descargo oficial sobre la desvinculación de la trabajadora.