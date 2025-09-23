Compras en Shein: un vuelo directo de China a Buenos Aires impulsará el comercio digital

Un nuevo corredor aéreo entre China y Argentina promete traer muy buenas noticias para el comercio digital. De esta forma, el boom de Shein y de Temu se verá muy beneficiado pensando en una conexión directa que tendrá destino en Buenos Aires. Los compradores podrán recibir sus productos más rápido.

En concreto, desde diciembre de 2025 comenzará a operar un vuelo directo entre Shanghái y Buenos Aires, a cargo de China Eastern Airlines. Será la ruta comercial más larga del planeta, con un recorrido cercano a los 19.700 kilómetros y un tiempo estimado de 29 horas.

Aunque estará habilitada para pasajeros, su objetivo central es agilizar el transporte de productos comprados en plataformas de comercio electrónico como Shein y Temu.

El aeropuerto de Ezeiza ya amplió su sector de cargas para recibir el volumen adicional de mercadería que llegará a través de esta conexión.

Habrá dos vuelos semanales, realizados con aviones de gran autonomía como el Boeing 777-300ER y el Airbus A350.

Analizan su impacto en el comercio electrónico con Shein y Temu a la cabeza

Las ventas de Shein y Temu han crecido de manera exponencial en Argentina, con un aumento superior al 250 % en el primer semestre de 2025. De hecho, se estima que poco menos de la mitad de los argentinos ya conocen el sistema y que un 25% de la población ya compró en esas plataformas en lo que va del año.

Actualmente, gran parte de los envíos llegan a través de rutas con escalas en otros países, lo que encarece el costo y extiende los tiempos de entrega. La nueva ruta busca reducir estas demoras y optimizar la logística.

Los productos más importados son indumentaria, calzado, artículos electrónicos y productos para el hogar, con cifras que ya superan cientos de millones de dólares en lo que va del año. Y es por eso que el nuevo vuelo directo desde China será clave.

Aun cuando los tiempos de entrega siguen siendo prolongados, muchos consumidores eligen estas plataformas por los precios competitivos frente al mercado local.

Este nuevo corredor Shanghái-Buenos Aires promete convertirse en un hito para el comercio digital de la región, facilitando el acceso a productos internacionales y modificando el panorama logístico y económico del país.