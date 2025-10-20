Compras en Shein: de qué forma conviene pagar desde Argentina

La tienda online Shein permite a los compradores argentinos acceder a distintas opciones de pago, lo que facilita las compras internacionales desde la plataforma online. A continuación, se detallan las alternativas disponibles y recomendaciones para realizar compras de manera segura.

La plataforma online de Shein acepta distintos tipos de pagos que van desde la tarjeta de crédito hasta las principales billeteras virtuales que operan en el país.

Shein, y otras plataformas como Temu, son parte de un boom de compras en ese tipo de tiendas online en la que ya más del 30% de los argentinos ha experimentado y llevado a cabo sus adquisiciones más recientes. Es por eso que todos deben estar al tanto de cómo abonar al iniciar una compra.

Shein acepta las principales tarjetas de crédito y débito, incluyendo Visa, MasterCard, Maestro y American Express . Incluso si el comprador posee otro tipo de tarjeta, en muchos casos la plataforma permite completar la compra sin inconvenientes.

Mercado Pago es otra opción disponible para los usuarios en Argentina. Quienes tengan una cuenta activa en esta billetera digital pueden utilizarla para abonar sus compras, evitando ingresar los datos de la tarjeta directamente en la plataforma.

Los compradores pueden elegir si quieren pagar en dólares o en pesos argentinos. Es importante seleccionar la moneda deseada al registrarse o al momento de realizar el pedido, para evitar diferencias en el monto final de la transacción.

Tarjetas Credito - 01.jpg Las compras en Shein con cualquier tipo de tarjeta de crédito.

Shein asegura que no almacena el número completo de las tarjetas ni otra información sensible de los usuarios. Ante cualquier problema o discrepancia con un pago, recomiendan comunicarse con el banco emisor para obtener asistencia.

Tras la aprobación del pago y el despacho del pedido, los usuarios pueden rastrear su paquete desde la sección de “Pedidos” de su cuenta. Los envíos se realizan mediante servicios de logística como Correo Argentino Internacional o Mail Americas, según la modalidad elegida por la empresa.

Compras más seguras en Shein

Para comprar con más seguridad y tranquilidad para los usuarios, Shein dio una serie de recomendaciones que puede ser clave para los consumidores: