Compras en Shein: en qué productos no se aceptan devoluciones

Una importante información sobre las compras en Shein salió a la luz y tiene que ver con las fallas en algunos productos.

Las reglas de Shein que los argentinos deben cumplir.

La plataforma de comercio electrónico Shein está alcanzando una enorme popularidad entre compradores argentinos, gracias a sus diseños accesibles y variedad de oferta. Pero más allá del atractivo precio o del catálogo, existe una restricción clave que muchos desconocen y es que no todos los artículos pueden devolverse.

Según las políticas oficiales de la empresa, ciertas categorías de productos quedan explícitamente excluidas del derecho a devolución o cambio, lo cual resulta esencial tener en cuenta antes de concretar la compra.

Artículos que no puedes devolver en Shein De acuerdo con las condiciones establecidas por Shein, los siguientes productos están fuera de la posibilidad de devolución o sustitución:

Bodiés, ropa interior, lencería y artículos para fiestas o eventos.

Joyería, cosméticos (si se ha roto su precinto) y productos de belleza.

Accesorios y materiales de bricolaje.

Productos para mascotas (excepto bufandas, bolsos o colas de sirena).

Artículos señalados explícitamente como “no retornables”.

Regalos promocionales, dependiendo del estado en el que se encuentren al momento del pago.

Productos personalizados, hechos a medida por encargo. Además, todos los productos devueltos deben encontrarse en perfecto estado, sin haber sido usados, para que se acepten.

Compras online. Ha crecido la cantidad de argentinos que hacen compras en el exterior vía online por Shein. Shutterstock Más allá de las devoluciones, existen otras regulaciones que afectan a quienes importan productos al país: