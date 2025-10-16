Compras en Shein: en qué productos no se aceptan devoluciones
Una importante información sobre las compras en Shein salió a la luz y tiene que ver con las fallas en algunos productos.
La plataforma de comercio electrónico Shein está alcanzando una enorme popularidad entre compradores argentinos, gracias a sus diseños accesibles y variedad de oferta. Pero más allá del atractivo precio o del catálogo, existe una restricción clave que muchos desconocen y es que no todos los artículos pueden devolverse.
Según las políticas oficiales de la empresa, ciertas categorías de productos quedan explícitamente excluidas del derecho a devolución o cambio, lo cual resulta esencial tener en cuenta antes de concretar la compra.
Te Podría Interesar
Artículos que no puedes devolver en Shein
De acuerdo con las condiciones establecidas por Shein, los siguientes productos están fuera de la posibilidad de devolución o sustitución:
Bodiés, ropa interior, lencería y artículos para fiestas o eventos.
Joyería, cosméticos (si se ha roto su precinto) y productos de belleza.
Accesorios y materiales de bricolaje.
Productos para mascotas (excepto bufandas, bolsos o colas de sirena).
Artículos señalados explícitamente como “no retornables”.
Regalos promocionales, dependiendo del estado en el que se encuentren al momento del pago.
Productos personalizados, hechos a medida por encargo.
Además, todos los productos devueltos deben encontrarse en perfecto estado, sin haber sido usados, para que se acepten.
Más allá de las devoluciones, existen otras regulaciones que afectan a quienes importan productos al país:
Por ejemplo, no se puede adquirir más de tres unidades del mismo artículo por compra. También el envío no puede superar los 50 kilogramos en total.
A su vez, cada envío debe tener un valor igual o inferior a los 3.000 USD y los productos que superen los 400 USD están sujetos a impuestos de importación y tasas adicionales. Mientras que las compras deben corresponder al uso personal del consumidor, no a fines comerciales.
Qué es Shein y por qué es un boom en Argentina
Shein es un minorista digital con sede en China que se define como un “retailer global de moda y estilo de vida”. Su modelo de negocios se apoya en producir bajo demanda y reducir inventarios excedentes, lo que le permite ofrecer precios competitivos y variedad de catálogo a nivel internacional.
La empresa fue fundada en 2012 en Nanjing y ha crecido rápidamente, posicionándose en más de 150 países. No obstante, a pesar de su expansión, también ha enfrentado críticas relacionadas con la calidad de algunos productos y las condiciones laborales en su cadena de producción.