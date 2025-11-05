¿Competencia a Shein? Un nuevo outlet online desembarca en Argentina con bajos precios

Un nuevo jugador del comercio electrónico de indumentaria aterriza en Argentina con el objetivo de desafiar a gigantes del “fast fashion” como Shein y Temu. Se trata de una tienda online que promete prendas modernas, buena calidad y precios accesibles, apostando por un modelo de ventas directo al consumidor.

La marca es Tricot , una firma chilena con trayectoria en el rubro textil, que decidió expandirse al mercado argentino con una propuesta centrada en la moda asequible. Los precios iniciales rondan los 7.900 pesos, y las compras pueden realizarse íntegramente en moneda local.

Además, la plataforma ofrece envíos a todo el país con tiempos de entrega que van de 2 a 10 días hábiles.

También se destacan accesorios y calzado a precios competitivos, con actualizaciones constantes en los diseños.

Tricot es el nuevo outlet que le quiere competir en el comercio online a Shein.

Entre las ventajas más destacadas figura la posibilidad de comprar directamente desde Argentina, sin necesidad de importar ni pagar cargos adicionales por envío internacional. Además, la tienda ofrece envíos gratuitos en compras que superen un monto mínimo, y todas las transacciones se realizan en pesos, evitando los recargos por tipo de cambio o impuestos al dólar.

El sistema de pagos admite tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales, y cuenta con políticas de cambio o devolución dentro de un plazo determinado.

La llegada de Tricot se da en un momento particular para el mercado de la moda argentina, que atraviesa una etapa de fuerte competencia frente al auge del comercio electrónico y la presencia de plataformas internacionales. Las marcas locales enfrentan el desafío de adaptarse a consumidores que buscan precios bajos, compras rápidas y envíos sin complicaciones.

Con su desembarco, Tricot se suma a la lista de empresas extranjeras que buscan posicionarse entre los compradores argentinos que priorizan moda, precio y practicidad, consolidando así un nuevo capítulo en la transformación del comercio textil en el país.