Shein y Temu ya tienen competencia: desembarca la chilena Tricot con precios súper bajos

La apertura comercial suma cada día nuevos jugadores al mercado de comercialización de productos importados. En las últimas horas la cadena chilena de retail de indumentaria Tricot anunción la apertura de su tienda online en la Argentina, desde donde busca competir con las chinas Shein y Temu con precios que buscan perforar el piso del mercado.

Se trata de un gigante del retail en Chile que cuenta con mas de 100 tiendas físicas desde donde comercializa ropa y accesorios.

El portal onlina ya se encuentra operativo y se pueden ver grandes ofertas. Hay remeras a $7.990, camisas a $13.990 y jeans a $18.990.

La empresa nació en Chile en 1952 y tiene su oficina central en Santiago. Se consolidó como una de las principales cadenas de indumentaria del país basada en la rotación constante de prendas, con lanzamientos semanales y una fuerte apuesta al precio como principal eje de competitividad.

La llegada de Tricot se produce en un escenario de crisis en la industria textil local, fundamentalmente por la crisis del consumo, pero también por la competencia de este tipo de empresas.

Un informe de la Fundación Pro Tejer develó que por el derrumbe del consumo y la liberalización de las importaciones se produjo una contracción del 14,5% en la producción de textiles y prendas de vestir respecto de 2023, con el cierre de 380 empresas y la pérdida de 11.500 empleos registrados.

El informe sectorial indicó que, durante los primeros ocho meses de 2025, las importaciones de bienes crecieron 32% interanual y con un aumento del 38% en la cantidad de importadores.

Según el informe MidTerm 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el 33% de las compras internacionales digitales provinieron de plataformas chinas. En primer lugar estuvo AliExpress con 15%; después se ubicaron Shein con 10% y Temu con 8%.