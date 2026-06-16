Cómo viajar más barato en subte y colectivo durante junio con reintegros de bancos y billeteras

Moverse todos los días por el AMBA volvió a exigir más planificación que antes. Con tarifas más altas y promociones que ya no abundan como en otros meses, algunos bancos y billeteras digitales todavía ofrecen reintegros para quienes pagan el subte o el colectivo desde el celular.

La clave está en revisar bien las condiciones antes de viajar. No todos los beneficios se aplican con tarjeta física, no todos funcionan con cualquier app y varios tienen topes mensuales. En algunos casos, el descuento llega al 20% o al 50%; en otros, puede cubrir el valor total del boleto hasta agotar el límite establecido.

Una de las promociones más fuertes de junio corresponde a Santander. Los clientes del banco pueden acceder a un reintegro del 50% en viajes de colectivo y subte, con un tope de ahorro de $8.000 durante la vigencia de la campaña. Para quienes están adheridos al programa Sorpresa Santander, el beneficio sube al 100%, lo que permite recuperar el total del boleto hasta alcanzar $16.000 de devolución.

El mecanismo no funciona con cualquier forma de pago. Para acceder, el usuario debe abonar desde la app de Santander o desde MODO, generar el QR Transporte y usar dinero disponible en cuenta . Los pagos con tarjetas de débito o crédito quedan fuera de esta promoción. Además, se requiere contar con saldo suficiente al momento de viajar y el reintegro puede acreditarse dentro de los 30 días posteriores al consumo.

Naranja X sostiene durante junio una promoción del 50% para viajes en transporte público. En el caso del subte, el beneficio se puede aprovechar generando un QR desde la app y pagando con dinero en cuenta, con un tope mensual de $5.000. También hay reintegros con pagos NFC en colectivos, subtes y peajes utilizando tarjetas Visa Naranja X, con límites que dependen del medio de pago utilizado.

Banco Macro, por su parte, ofrece un ahorro del 20% para quienes paguen viajes con QR Transporte o NFC desde el celular. El beneficio tiene un tope de $4.000 por usuario por mes y aplica en subtes y colectivos habilitados. La entidad aclara que, según la modalidad elegida, el pago debe realizarse desde MODO o mediante tarjetas compatibles cargadas en billeteras como Apple Pay, Google Pay o MODO Contactless.

Qué conviene revisar antes de pagar

El primer punto es confirmar si la promoción aparece activa en la app. Algunas billeteras habilitan beneficios de manera general, pero otras los muestran solo a determinados usuarios o exigen una activación previa. También conviene verificar el tope disponible: una vez alcanzado el límite mensual, los viajes siguientes se cobran sin reintegro adicional.

Otro detalle importante es el medio de pago. Un mismo banco puede ofrecer beneficios distintos según se use QR, NFC, tarjeta física o dinero en cuenta. Por eso, antes de apoyar el celular o mostrar el código en el lector, conviene revisar las bases y condiciones para evitar pagar con una modalidad que no participa de la promoción.

A estos descuentos se suman otros beneficios del sistema SUBE, como la RED SUBE para combinaciones dentro del AMBA, que aplica rebajas automáticas en determinados viajes consecutivos. En un mes de tarifas ajustadas, la diferencia puede sentirse al final de la semana: el ahorro no depende solo de viajar menos, sino de elegir bien cómo pagar cada boleto.