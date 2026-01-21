Cómo un glaciar de escombros regula los ríos de Mendoza

En Mendoza , hay glaciares de escombros a un par de horas de la ciudad pero son casi invisibles para el ojo inexperto. MDZ viajó con parte del equipo del inventario nacional de glaciares del Ianigla y caminó sobre la superficie de un glaciar de escombros . Su importancia hidrológica y la función clave que cumple en la regulación de los ríos.

“Imaginate que guardás un tupper lleno de lentejas con agua en el freezer. Después sacás el bloque de hielo con las lentejas y lo dejas en la mesada. A medida que el hielo se vaya descongelando, se van a ir cayendo algunas lentejas, va escurrir algo de agua por la mesada, el centro va a estar duro y frío, otras lentejas se van a quedar arriba de ese bloque de hielo mezclado con lentejas congeladas”

En el fondo el glaciar de escombros y al frente el agua que va hacia los ríos.

Esa fue la analogía que utilizó uno de los miembros del inventario de glaciares del Ianigla para explicar cómo es un glaciar de escombros y cómo lo afectan los cambios de estación y temperatura. Las lentejas hacen las veces de rocas y el agua que se descongela es la que nutre los ríos.

Lejos de la imagen blanca y pura de los glaciares descubiertos -como el Perito Moreno-, los glaciares de escombros parecen cúmulos de rocas, tierra y piedras que se confunden con las laderas de cerros y montañas.

Cordillera adentro, lejos de la civilización, donde la línea de la montaña se une con el cielo en un paisaje bidimensional los glaciares de escombros se funden con los cerros. De entre las rocas brota agua que busca su curso y a lo lejos se une con un río.

¿De dónde brota el agua si solo se ven rocas alrededor? La respuesta está escondida a la vista. En el verano los glaciares de escombros se descongelan, las rocas se sueltan, el agua se escurre y forma arroyos. En invierno, las bajas temperaturas a 4.000 metros sobre el nivel del mar hacen su trabajo y congelan gran parte de los glaciares de escombros. En este proceso anual, lentamente se mueven unos pocos centímetros en doce meses.

“El glaciar aporta agua a los ríos en verano y a su vez es una reserva de hielo intacto en su interior”, explicó a MDZ la coordinadora del inventario de glaciares del Ianigla, Laura Zalazar.

Glaciar de Escombros PORTADA Glaciar de Escombros PORTADA Marcos Garcia / MDZ

Por su parte, el informe de 2018 del inventario nacional de glaciares de la cuenca del río Mendoza destaca entre los fundamentos la importancia de los glaciares y los ambientes periglaciares como reservas de agua. “Los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema hidrológico de montaña y son reconocidos como reservas estratégicas de agua para las zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua para los ríos del oeste argentino, en años secos o con baja precipitación nival, los glaciares y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socioeconómicas de los oasis de regadío”, indica el informe.

“Por ello, la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas”, agrega.

Glaciar de escombros, área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza 1 Glaciar de escombros, área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza Marcos Garcia / MDZ

De qué se alimentan los glaciares de escombros

“Los glaciares de escombros se nutren de nieve, humedad, precipitaciones, sedimentos, avalanchas. La suma de todo hace al aporte de agua”, detalló Zalazar.

Por ejemplo, en el verano cuando se descongelan los manchones de nieve de las cimas de las montañas, el agua baja y cuando se encuentra con el corazón de hielo de un glaciar de escombros, se congela. De esta forma se convierte en reserva y alimenta al glaciar.

río en la montaña El agua brota cerca de un glaciar de escombros.

Glaciares activos e inactivos

Los glaciares de escombros se dividen en activos e inactivos. Los primeros son los que se congelan y descongelan durante el año y se mueven por el peso del hielo cuesta abajo. “La capa activa se congela y se descongela, las rocas más gruesas quedan arriba arriba y los detritos más pequeños, abajo. Por eso a veces tienen tonalidades distintas la superficie y el talud”, señaló el geólogo del inventario de glaciares, Hernán Gargantini. Una de las características principales de los activos, son los frente abruptos con crestas y surcos bien definidos.

vegetación en un glaciar de escombros inactivo En los glaciares de escombros inactivos crece vegetación. Gabriela Sanchez /MDZ

Por su parte, los inactivos no se mueven y muchas veces presentan vegetación en su superficie. “Siguen teniendo hielo, pero no el suficiente como para moverse”, dijo Zalazar. Los motivos para quedarse estancados son varios:

alcanzaron su máximo tamaño

perdieron hielo y ya no alcanza para empujar hacia abajo

se alejaron de las fuentes de alimentación

chocaron contra una ladera y no pueden crecer más

Ambiente periglacial

La ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial entiende por ambiente periglacial en alta montaña al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. Por su parte, en la media y baja montaña considera ambiente periglacial al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.

Comúnmente, se entiende que el ambiente periglacial es el que rodea a un glaciar descubierto. Sin embargo, esta definición es incorrecta porque el ambiente periglacial existe de forma independiente a los glaciares y puede o no estar cerca de un glaciar.

Los glaciares de escombros son la forma más representativa del ambiente periglacial y tienen un lugar en el inventario de glaciares por su importancia hidrológica.