Cómo sigue todo en la escuela de La Paz después del operativo de 5 horas para rescatar a una alumna

La escuela Marcelino Blanco de La Paz vivió una jornada de tensión después de que una alumna de 14 años se atrincherada en el establecimiento escolar con un arma. El operativo demandó cinco horas de trabajo conjunto entre la Policía, la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Salud.

Finalmente, la adolescente fue rescatada y no se registraron heridos porque la escuela fue evacuada correctamente. “Se aplicaron todos los protocolos al pie de la letra. Celebramos la resolución positiva de esta situación. Todos los protocolos fueron aplicados, la evacuación del establecimiento, luego que aquellas personas que necesitaban derivación hospitalaria la tuviesen, hemos estado en contacto con todos los equipos y con la directora del establecimiento”, detalló en conferencia de prensa el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de Mendoza, Tadeo García Zalazar.

El conflicto en La Paz se resolvió pasadas las 15. Dos horas más tarde los alumnos que fueron evacuados volvieron al edificio escolar a retirar sus bicicletas y mochilas. Mañana no tendrán clases porque es asueto escolar por el Día del Maestro y el viernes, la DGE determinó que habrá una jornada de reflexión institucional sin asistencia obligatoria.

“Mañana por ser el día a celebrarse el Día del Maestro es asueto escolar en toda la provincia. El día viernes en la escuela Marcelino Blanco va a haber una jornada de reflexión institucional sin asistencia obligatoria”, dijo García Zalazar.

Qué asistencia recibirán los alumnos

El viernes, aunque la asistencia no es obligatoria, la DGE recomienda que los estudiantes asistan para reflexionar sobre lo ocurrido en la escuela de La Paz.

“Van a estar todos los equipos interdisciplinarios más los equipos psicopedagógicos a disposición de la comunidad educativa, los estudiantes, los padres, docentes y el equipo directivo para reflexionar sobre esta situación y trabajar muchos en la fase informativa, preventiva y para ver si hiciese falta algún otro tipo de derivación o profundizar algunos casos”, indicó el funcionario de Alfredo Cornejo.

“También hemos coordinado con el Ministerio de Salud para que se refuercen las guardias en el hospital para la atención de problemáticas que tengan que ver con salud mental o con determinado tipo de consulta que puedan hacer los estudiantes, los padres o los docentes”, cerró.