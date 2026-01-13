Cómo será en Mendoza el operativo para vacunar a embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio

El Ministerio de Salud de la Nación dio inicio de manera oficial a la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio ( VSR ) en todo el país. Una estrategia que está destinada a darle cobertura a las personas embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, para reducir el riesgo de contagio de cuadros relacionados en los bebés.

Este lunes comenzó en todas las jurisdicciones y Mendoza no es la excepción. La directora de Inmunizaciones, Iris Aguilar, dio detalles a MDZ Radio sobre cómo se está implementando el operativo, que es el tercero en el país. "Entre las 32 y las 36 semanas, inclusive, hay que vacunarse. Es en esas cuando ha demostrado la vacuna ser sumamente efectiva y segura para brindar una robusta protección al niño por nacer", explicó.

Señaló que la campaña se extiende desde este lunes y hasta el 31 de agosto, porque "el virus incisal respiratorio circula entre nosotros en determinados meses del año y afecta en esos meses en particular".

Aseguró que el Gobierno provincial vacunará sin necesidad de orden médica, de manera gratuita. "No importa si no tenés obra social, venís directamente si estás en esas semanas de embarazo y te vacunas", agregó Aguilar.

Además, contó que se trata de "una sola dosis", que se deben aplicar "en todos los embarazos". No importa si la persona gestante se vacunó el año pasado mientras cursaba un embarazo anterior.

Por otro lado, explicó que el operativo no se implementará solo en el Vacunatorio Central, sino que está pensado para distribuirse en otros puntos de la provincia. De hecho, las primeras embarazadas vacunadas fueron en Tunuyán. "Distribuimos en todos los centros de salud, por supuesto todavía están en proceso de distribución hacia los lugares más pequeños, pero la idea es que la persona gestante pueda ir a vacunarse al lugar más cercano al domicilio", explicó.

Acerca de la seguridad de la vacuna, la funcionaria buscó despejar dudas al señalar que "no tiene inconvenientes, no hay contraindicaciones". Además, explicó que es una vacuna estacional, no es todo el año. Además advirtió que es obligatoria y "muy demandada". "No queremos tener en el invierno el Notti desbordado o con camas saturadas por chicos que pueden pasarla mejor si la mamá se vacuna durante el embarazo", señaló.

En ese sentido, reflexionó que la vacuna "ha tenido un impacto muy importante en la prevención de enfermedades en los más pequeños. Recordemos que el virus sincicial respiratorio es la principal causa de la bronquiolitis, que afecta especialmente a los menores de seis meses. Entonces, buscando vacunar a las mamás, ese niño por nacer va a nacer protegido contra el virus sincicial respiratorio". Explicó además que existe riesgo de contagio igualmente pero con la vacuna igual el niño "la va a pasar mucho mejor" que si la madre no se vacuna.