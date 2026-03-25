Cómo le fue a uno de los polos gastronómicos de Mendoza tras el finde XL y qué se espera para Pascuas

Entre la estadística y el mostrador: el sector gastronómico de la capital mendocina analiza un fin de semana de contrastes y pone la mira en las reservas para Semana Santa.

El movimiento turístico en calle Sarmiento y los principales polos gastronómicos de la Ciudad de Mendoza ratificó la vigencia de la provincia como destino de preferencia tras el feriado XL. Según datos oficiales del Gobierno, la ocupación promedio alcanzó el 68%, lo que se tradujo en la llegada de 55.146 visitantes entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo de 2026. Esta afluencia tuvo un correlato directo en las mesas de muchos restaurantes de la capital, donde los referentes del sector trabajaron a ritmo sostenido, pero no todos los locales sintieron el impacto en sus cajas registradoras.

Un balance positivo para algunos, impulsado por el clima y la agenda En una recorrida de MDZ por esta importante arteria mendocina, recientemente refaccionada, este martes el testimonio de los protagonistas reflejó una realidad distinta. La encargada de uno de los restaurantes que más eligen los turistas, fue contundente: "Este fin de semana XL esperábamos que en realidad estuviera mucho más movido, pero no fue lo que esperábamos". Además nos contó que para Pascuas ya tienen preparados menús especiales con diferentes platos de vigilia.

Semana santa, Pascuas Gastronomía-3 El sector gastronómico de Mendoza analiza con cautela las proyecciones de reservas para la próxima Semana Santa. Milagros Lostes - MDZ El impacto económico estimado por las autoridades provinciales ascendió a $15.330 millones, con un gasto diario por persona que promedió los $92.668. Este escenario permitió que la oferta culinaria mendocina luciera sus mejores propuestas ante un público que combinó residentes con viajeros nacionales e internacionales. "Este fin de semana anduvimos bastante bien, tenemos buenas proyecciones para lo que es la pascua, pero ya nos estamos preparando para todo", comentó uno de los encargados de los locales de la calle Sarmiento.

Mirá el video de la recorrida que hizo MDZ por los principales restaurantes de calle Sarmiento: Pascuas gastronomía Milagros Lostes y Julieta Caballero - MDZ Las condiciones climáticas favorables para el disfrute al aire libre fueron un factor determinante para que las veredas del centro lucieran un movimiento interesante. Los comerciantes coinciden en que la variedad de actividades recreativas atrajo a un perfil de turista dispuesto a explorar la identidad local, pero algunos estiman que los feriados largos han estado muy cerca uno del otro y esto puede haber provocado que la afluencia turística fuera menos intensa. "El clima nos acompañó de forma increíble y eso se nota en la permanencia de los clientes en las mesas", señalaron desde el polo gastronómico más importante de la ciudad.

Semana santa, Pascuas Gastronomía-1 Algunos comerciantes de la calle Sarmiento notaron un consumo más austero de lo previsto durante el último fin de semana XL. Milagros Lostes - MDZ Mendoza logró posicionarse nuevamente junto a destinos de la talla de Bariloche, Iguazú y Córdoba, de acuerdo con los relevamientos de agencias de viaje líderes. Esta competitividad se refleja en la sofisticación de los servicios ofrecidos en el centro de la ciudad, donde la elegancia y la tendencia marcan el pulso de la atención al visitante. "Nosotros en movimiento estuvimos bien, esperábamos un poco más de movimiento de lo que teníamos planeado en nuestras métricas, pero esperamos que el fin de semana de pascua sea mejor, ya tenemos varias reservas, asique esperamos que el movimiento sea mejor que este", destacó el encargado de otro local gastronómico.