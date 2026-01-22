Cómo inscribirse a la Media Maratón de la Ciudad de Mendoza 2026 y cuándo es

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza anunció oficialmente que las inscripciones para la esperada Media Maratón Ciudad de Mendoza 2026 ya se encuentran abiertas para todos los corredores que quieran ser parte de uno de los eventos atléticos más importantes del calendario local.

El tradicional evento se llevará a cabo el domingo 22 de marzo de 2026, con largada y llegada en el histórico Parque Central , un escenario ideal para la competencia y para disfrutar de un día de deporte y encuentro comunitario.

Ambas categorías permitirán a atletas de distintas experiencias participar y desafiarse, visitando puntos emblemáticos de la ciudad durante el recorrido.

Quienes deseen participar deben realizar su inscripción de forma online, ya que el proceso se efectúa exclusivamente a través de plataformas digitales. Las inscripciones están abiertas desde ahora, y se espera una gran convocatoria tanto de corredores locales como de otras partes del país.

Cada participante que confirme su lugar recibirá un kit completo de corredor, que incluye la remera oficial de la edición 2026 —un recuerdo especial de este evento único— y todo lo necesario para correr con comodidad y seguridad.

La Media Maratón de la Ciudad de Mendoza se ha consolidado, año tras año, como un clásico del running regional. Su desarrollo en un marco urbano accesible, combinado con una organización que prioriza la experiencia del atleta, ha transformado a esta competencia en una cita imperdible para quienes buscan superarse y disfrutar de la ciudad desde otra perspectiva.

Además, la carrera forma parte de un calendario más amplio de actividades deportivas y recreativas que se preparan en Mendoza para la primavera y el verano 2026, impulsando el deporte comunitario y la vida saludable entre los vecinos y visitantes.