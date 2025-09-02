¿Cómo identificar billetes falsos con la cámara de celular?

Paso a paso para poder chequear la veracidad del dinero en efectivo sin necesidad de instalar aplicaciones en el celular.

Tristemente, uno de los problemas que enfrentamos al utilizar dinero en efectivo, es la aparición de billetes falsos. En Argentina, y en otras partes del mundo, es muy habitual vivir este infortunio y, si bien existen maneras clásicas de verificación, hoy los smartphones ofrecen recursos accesibles y confiables para ello.

Lo cierto es que las cámaras actuales funcionan como una herramienta útil para revisar el dinero sin necesidad de aplicaciones específicas. Con solo encender la linterna y utilizar el zoom, las señales pueden ser visibles.

billetesjpg (1).jpg Verificar billetes es sencillo con la cámara del celular.

Cómo verificar billetes con la cámara del celular El procedimiento más directo es abrir la cámara en modo macro y acercarla al billete. Las microimpresiones, relieves y texturas son detalles que suelen fallar en las copias truchas y que con un poco de zoom saltan a la vista. También conviene encender la linterna y observar el billete a contraluz: ahí aparecen la marca de agua, el hilo de seguridad y las transparencias que son difíciles de reproducir con precisión.