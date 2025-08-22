Cómo hacer que tu celular sea más rápido y eficiente en simples pasos

El uso del celular en el día a día conlleva múltiples dificultades en la eficiencia del dispositivo , ya que la memoria interna comienza a agotarse y el celular comienza a funcionar lento. Esto hace que las apps tarden en abrirse, las fotos no se puedan guardar, las actualizaciones fallan y muchas veces, no se pueden hacer copias de seguridad.

Al contrario de lo que parece, muchas veces este problema no es culpa de la cantidad de aplicaciones instaladas, ni las fotos guardadas, sino de un factor invisible. Se trata de la acumulación de archivos temporales y datos residuales que dejan las aplicaciones, más conocido como “data bloating”, que ocurre cada vez que se abre una app, se reciben actualizaciones o se interactúa con internet. Popularmente, se lo conoce como “memoria caché”.