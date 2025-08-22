Presenta:

ruta aerea

Mendoza suma una nueva ruta aérea: a qué destino

Mendoza amplía su conectividad área. ¿Cuál es la nueva ruta disponible?

avion latam airbus 320 volando.JPG
ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, anunció una nueva ruta aérea para Mendoza. La medida fue confirmada por medio de la Disposición 24/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación.

La autorización es para la empresa chilena LATAM Airlines Group S.A., que podrá operar vuelos regulares de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Mendoza – Guarulhos (San Pablo), y viceversa.

Boletín Oficial nuevo vuelo

Según lo publicado en el Boletín Oficial, la operatoria propuesta se encuentra contemplada en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países. Además, aseguran que la empresa acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos.

De esta manera, se ampliará la conectividad aérea de Mendoza, sumando una alternativa para viajar desde la provincia directo hacia Brasil.

