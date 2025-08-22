Mendoza suma una nueva ruta aérea: a qué destino

El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, anunció una nueva ruta aérea para Mendoza. La medida fue confirmada por medio de la Disposición 24/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación.

La autorización es para la empresa chilena LATAM Airlines Group S.A., que podrá operar vuelos regulares de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Mendoza – Guarulhos (San Pablo), y viceversa.

Boletín Oficial nuevo vuelo Según lo publicado en el Boletín Oficial, la operatoria propuesta se encuentra contemplada en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países. Además, aseguran que la empresa acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos.