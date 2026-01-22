Cómo gestionar la Certificación Negativa en Anses y por qué es clave hacerlo en enero
Anses recordó la importancia de llevar adelante la Certificación Negativa en enero de 2026. Los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recuerda a la ciudadanía que la Certificación Negativa —un documento oficial y gratuito— se consolidó como una herramienta fundamental para quienes necesitan acreditar su situación social y laboral ante distintas instituciones sin requerir un turno ni presencialidad.
¿Qué es la Certificación Negativa de Anses?
La Certificación Negativa es un comprobante digital que deja constancia de que una persona no registra ingresos formales ni prestaciones previsionales ni programas sociales en las bases del organismo previsional. Esto incluye, entre otros aspectos:
No contar con empleo registrado bajo relación de dependencia.
No percibir asignaciones familiares o sociales.
No figurar como autónomo, monotributista o personal de casas particulares.
No tener cobertura de obra social.
Este documento también informa si el titular está o no registrado como monotributista social, dato que muchas instituciones privadas y públicas solicitan para trámites específicos.
La certificación se ha convertido en un comprobante habitual en diversas gestiones y puede ser requerida para:
-
Trámites ante organismos públicos.
Solicitudes en bancos o entidades financieras.
Inscripciones en instituciones educativas.
Gestión de beneficios provinciales o municipales.
Presentación ante empleadores que exigen acreditar ausencia de prestaciones.
Su uso se ha extendido debido a su validez probatoria y la rapidez con la que puede tramitarse sin moverse de casa.
Cómo obtenerla: paso a paso
Anses ofrece dos vías oficiales para tramitar la certificación de forma 100% digital:
-
A través de la web oficial:
-
Ingresá a la sección de Certificación Negativa en el portal de Anses.
Completá tu número de CUIL y seleccioná el período a consultar (solo se puede consultar dentro de los últimos seis meses).
El sistema generará el comprobante de inmediato para descargar o imprimir.
-
Mediante la app mi Anses:
-
Iniciá sesión con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Dentro de “Mis datos”, seleccioná la opción para generar la certificación.
Podrás descargarla directamente en tu celular.
-
Anses aclara que no es necesaria la firma ni el sello de un agente; la certificación digital tiene plena validez legal.
Validez y aspectos a tener en cuenta
-
La certificación tiene una vigencia de 30 días corridos desde la fecha de emisión.
Si necesitás presentarla para un trámite que se extienda en el tiempo, deberás generarla nuevamente una vez que caduque.
Verificá que tus datos personales estén actualizados antes de emitirla, ya que la constancia refleja la información que Anses tiene registrada al momento de la consulta.
Con su trámite simplificado y sin costo, esta certificación se ha convertido en un documento solicitado tanto por organismos estatales como privados. Desde bancos hasta universidades o empleadores, la Certificación Negativa facilita demostrar la ausencia de ingresos o prestaciones, muchas veces requisito previo para otros beneficios o servicios.