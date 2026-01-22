Cómo gestionar la Certificación Negativa en Anses y por qué es clave hacerlo en enero

Anses recordó la importancia de llevar adelante la Certificación Negativa en enero de 2026. Los detalles.

Se deberá presentar la certificación negativa para percibir la ayuda de Anses. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recuerda a la ciudadanía que la Certificación Negativa —un documento oficial y gratuito— se consolidó como una herramienta fundamental para quienes necesitan acreditar su situación social y laboral ante distintas instituciones sin requerir un turno ni presencialidad.

¿Qué es la Certificación Negativa de Anses? La Certificación Negativa es un comprobante digital que deja constancia de que una persona no registra ingresos formales ni prestaciones previsionales ni programas sociales en las bases del organismo previsional. Esto incluye, entre otros aspectos:

No contar con empleo registrado bajo relación de dependencia.

No percibir asignaciones familiares o sociales.

No figurar como autónomo, monotributista o personal de casas particulares.

No tener cobertura de obra social. Este documento también informa si el titular está o no registrado como monotributista social, dato que muchas instituciones privadas y públicas solicitan para trámites específicos.

La certificación negativa puede ayudar a comprar dólares a precio oficial. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La certificación negativa de Anses. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La certificación se ha convertido en un comprobante habitual en diversas gestiones y puede ser requerida para:

Trámites ante organismos públicos.

Solicitudes en bancos o entidades financieras.

Inscripciones en instituciones educativas.

Gestión de beneficios provinciales o municipales.

Presentación ante empleadores que exigen acreditar ausencia de prestaciones. Su uso se ha extendido debido a su validez probatoria y la rapidez con la que puede tramitarse sin moverse de casa.