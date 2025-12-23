Cómo funcionarán los bancos y los cajeros automáticos durante las fiestas

Se acercan las fiestas y crece la presencia de personas movilizándose en zonas comerciales y utilizando servicios cruciales como el de los bancos y sus cajeros automáticos . Más aún considerando que muchos locales incentivan el uso de efectivo con promociones exclusivas para ese medio de pago.

Sin embargo, en una doble jornada marcada por los feriados y los días no laborables, este servicio se puede resentir ante la demanda .

Este lunes, el secretario general de La Bancaria de la Seccional Mendoza, Sergio "Pichi" Jiménez, recordó en diálogo con MDZ Radio que el Banco Central de la República Argentina dispuso asueto para el día 24 y 31, además de los feriados del 25 y 1, por lo que no habrá atención al público comercial ni de cajas en ninguno de los cuatro días.

"La actividad el 26 va a ser normal, para despejar cualquier tipo de especulaciones, como así también la del 2 de enero", confirmó igualmente.

Respecto a la disponibilidad de efectivo para las compras previas a Navidad y principalmente a Reyes Magos, Jiménez señaló que para los próximos dos días no laborables (24 y 25) "los bancos ya están articulando y tomando los recaudos para recargas especiales".

"En estos tiempos, los billetes de 10.000 y 20.000 han facilitado la optimización de los cajeros automáticos", señaló, y agregó que teniendo en cuenta esto, seguramente los tesoreros "han arbitrado todo lo concerniente para que este martes, cuando se retiren, hagan una recarga especial con estas denominaciones", para que el día miércoles no haya faltantes.

"Es muy probable que con estas denominaciones la respuesta operativa esté a la altura del requerimiento sobre los cajeros automáticos, porque además tenés otras alternativas para extraer efectivo en distintos posnet que te habilitan esa posibilidad", señaló.

"Entendemos que no debería haber mayores traumas en la provisión de efectivo a través de los cajeros automáticos", concluyó.