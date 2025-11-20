Cómo fue el amistoso saludo de Javier Milei a los alumnos del Liceo Militar de Mendoza en Casa Rosada

Alumnos del Liceo Militar General Espejo, de Mendoza, fueron sorprendidos por el presidente Milei que los saludó con abrazos y mucha euforia.

El presidente Javier Milei generó una escena emotiva al estrechar manos y abrazar a los alumnos del Liceo Militar Espejo.

Alumnos del Liceo Militar General Espejo de Mendoza vivieron un momento inolvidable durante su viaje educativo a Buenos Aires. Cuando visitaban la Casa Rosada, recibieron una sorpresa muy especial en el momento en que el presidente Javier Milei los saludó en persona. Los jóvenes, visiblemente emocionados, estallaron en gritos de alegría y algunas lágrimas al verlo descender de su auto.

El video que circula de ese instante muestra cómo Milei primero saludó desde el vehículo, y luego se acercó caminando hacia ellos. Una de las alumnas corrió y lo abrazó entre la euforia del grupo, mientras todos gritaban al unísono: “¡Milei, Milei!”. El gesto generó una atmósfera de entusiasmo y euforia.

La joven que logró abrazar al presidente fue la gran protagonista del momento, casi que no se pudo despegar de Javier Milei y se la pudo observar muy emocionada por el acontecimiento. En el video, también se logra escuchar en ese momento a un compañero que le dice: "¡Bien Vale!", felicitándola por su abrazo al primer mandatario nacional.

milei liceo militar El autor del video y el resto de los jóvenes presentes se observan visiblemente conmovidos y felices por su contacto con el presidente. De hecho algunos de los jóvenes gritaban con alegria: "Me dio mano Milei". El viaje educativo de la institución histórica de Mendoza quedará marcado de por vida, solo por visitar los sitios históricos de la capital, sino por haber vivido un instante de cercanía con el presidente.