Cómo es la nueva pirámide nutricional y qué impacto tiene en la salud

El gobierno de Estados Unidos comunicó un cambio en la pirámide alimenticia y presentó las nuevas Guías Alimentarias 2025-2030. De acuerdo al documento firmado por Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la política anunciada prioriza el consumo de "alimentos reales" e incentiva a reducir los productos ultraprocesados.

Según indicaron desde la Casa Blanca, se trata del "reajuste más significativo de la política federal de nutrición en décadas", en un contexto en el que más del 70% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y obesidad.

En contrapartida, enfatiza en reducir drásticamente los alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, azúcares añadidos y carbohidratos refinados , señalados por Kennedy como uno de los principales factores detrás del aumento de enfermedades crónicas.

Las nuevas Guías Alimentarias 2025–2030, recuperan el formato piramidal, aunque en una versión invertida. En la cima del esquema se destacan las proteínas, las grasas saludables, las frutas y verduras, mientras que los cereales y granos pasan a ocupar un lugar secundario.

La nueva pirámide nutricional

La nueva pirámide propone mayor consumo de proteínas, tanto de origen vegetal como animal: carnes rojas, aves, mariscos, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos, semillas y soja.

Si bien el consumo diario recomendado de proteína varía según la persona y la consideración del especialista, promedia los 0,8 gramos por kilo de peso corporal. Según las nuevas Guías Alimentarias 2025–2030, el rango ahora promovido es de 1,2 a 1,6 gramos por kilo.

Otro de los cambios es la promoción de los lácteos enteros; se avala el consumo de leche entera, yogures y quesos completos. Una diferencia visible con lo impulsado años atrás, al sugerir opciones descremadas o bajas en grasa. La recomendación es obtener las grasas de alimentos integrales como carnes, aves, huevos, mariscos ricos en omega 3, frutos secos, semillas, aceitunas, palta y lácteos enteros.

En tanto, el límite de grasas saturadas de mantiene en menos del 10% del total de calorías diarias.

Por otro lado, es la primera vez que las Guías Alimentarias advierten de manera explícita sobre los riesgos de los ultraprocesados, bebidas azucaradas, azúcares añadidos y carbohidratos refinados. Llaman a reducir carbohidratos refinados altamente procesados, mientras los azúcares añadidos pasan a tener un límite de no más de 10 gramos por comida.

En cuánto al alcohol, se eliminan los límites diarios específicos. Antes el máximo era una bebida por día para mujeres y dos para los hombres. Ahora, tan solo se limitan a recomendar "consumir menos alcohol para una mejor salud en general".

La opinión de los expertos

El nutricionista Javier Aristegui (MN 8521), expresó que se trata de un cambio radical desde lo informativo, aunque aseguró que hay varios profesionales que ya aplican lo propuesto en las nuevas Guías Alimentarias.

"Lo que hace Estados Unidos es jugar desde lo nutricional. Creo que la pirámide nutricional ha sido otra demostración de que ellos están jugando fuerte, que el mundo se entere que están cambiando las cosas. Celebro que se empiece a pensar en prevención y a gastar más en eso, en vez de gastar en una pastilla para sacar un problema o un dolor. Empecemos a pensar en la causa del problema", dijo el experto a MDZ Radio.

Aristegui aseguró que no esperan grandes cambios luego de esta presentación, ya que la nueva pirámide no tiene "nada de loco" y en consultorios de Argentina se aplica desde hace tiempo. Además, mencionó que tiene que ver con marketing político, pero de todas maneras destacó que el anuncio es positivo.

"Es algo realmente muy sencillo y muchos de nosotros lo venimos haciendo desde hace tiempo. Si bien existen otros nutricionistas que lo han tomado con tono jocoso, diciendo que esto no va a cambiar nada, me parece bien que Estados Unidos, el país que más invierte en salid y que menos resultados tiene, haga un cambio en la prevención. Ojalá se replique en varios países y el día de mañana haya menos problemas con el sobrepeso", concluyó.