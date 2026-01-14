León XIV traslada al nuncio apostólico en Argentina en medio de rumores sobre una visita papal

El papa León XIV ordenó al nuncio apostólico que continúe con sus labores diplomáticos en Albania en medio de la expectativa por una visita del Sumo Pontífice.

El papa León XIV dio un nuevo destino al nuncio apostólico en la Argentina y lo enviará a continuar con su ministerio a Albania, generando expectativa tanto en el Gobierno como en la Iglesia argentina sobre las relaciones que habrá con el nuevo obispo que ocupará el cargo.

El cargo ocupado por monseñor Miroslaw Adamczyk, oriundo de Polonia, quedará vacante tras ordenarse su traslado a Albania, luego de casi seis años en la nunciatura argentina tras su nombramiento por el papa Francisco el 22 de febrero de 2020.

Previo a su paso por la Argentina tuvo el mismo rol en Sierra Leona, Panamá, Gambia y Liberia. En su estadía en Argentina enfrentó grandes cambios a nivel episcopal dispuestos por Francisco, como los nombramientos de distintos obispos en ciudades clave como Buenos Aires y Mar del Plata, destacándose el reemplazo del cardenal Mario Aurelio Poli, sucedido por monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

Además, durante su paso por la Argentina, se ordenó el cambio de la sede primada a Santiago del Estero, la primera diócesis del actual territorio argentino, en lugar de Buenos Aires, residencia principal histórica de la Iglesia argentina. Esta política respondió a una "deuda" de la Iglesia que se replicó alrededor de todo el mundo de cumplir con que el primado resida en la más antigua diócesis del lugar.

El cambio diplomático entre rumores por la visita de León XIV Cabe señalar que este cambio de nuncio llegará en medio de los rumores por la visita del papa León XIV a la Argentina, en lo que significaría la vuelta de un Sumo Pontífice al país desde la visita papal de 1987 de Juan Pablo II por la Jornada Mundial de la Juventud motivada por el cardenal Eduardo Pironio.