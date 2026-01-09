Estados Unidos rediseñó la pirámide nutricional: puso el foco en proteínas y comida real

El Gobierno de Estados Unidos presentó oficialmente una nueva pirámide alimenticia , un cambio que redefine la política nutricional federal. La iniciativa busca enfrentar la obesidad y las enfermedades crónicas priorizando el consumo de alimentos reales y menos procesados.

La misma se alinea con el movimiento “Make America Healthy Again” (MAHA), impulsado dentro de la agenda sanitaria que encabeza el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Las nuevas Guías Alimentarias 2025–2030, elaboradas por los Departamentos de Salud y de Agricultura, recuperan el formato piramidal, aunque en una versión invertida, dejando atrás el modelo visual del “plato”. En la cima del esquema se destacan las proteínas, las grasas saludables, las frutas y verduras, mientras que los cereales y granos pasan a ocupar un lugar secundario.

El documento pone especial énfasis en reducir drásticamente los alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, azúcares añadidos y carbohidratos refinados, señalados por Kennedy como uno de los principales factores detrás del aumento de enfermedades crónicas.

La campaña oficial, resumida en el lema “eat real food” (come comida de verdad), recomienda priorizar carnes, huevos, pescados, lácteos enteros, frutos secos, semillas, legumbres y aceites naturales como el de oliva.

Otro de los puntos centrales es el aumento de la ingesta recomendada de proteínas, que pasa a un rango de 1,2 a 1,6 gramos por kilo de peso corporal diario, tanto de origen animal como vegetal. También se impulsa el consumo de grasas saludables, poniendo fin a lo que el propio Kennedy definió como la “guerra contra las grasas”, aunque se mantienen límites formales para las grasas saturadas.

Las nuevas guías incluyen advertencias claras contra los azúcares añadidos y edulcorantes, especialmente en niños menores de cuatro años, y refuerzan el llamado a cocinar en casa y leer etiquetas. Además, sugieren que algunas personas con enfermedades crónicas podrían mejorar su salud con dietas más bajas en carbohidratos.

eat real food nueva pirámide nutricional

Reajuste en la política nutricional

Desde la Casa Blanca calificaron la medida como “el reajuste más significativo de la política nutricional en décadas”, en un contexto donde más del 70% de los adultos estadounidenses tiene sobrepeso u obesidad.

Si bien la propuesta fue celebrada por sectores del movimiento MAHA e influencers del bienestar, también generó debate entre especialistas, que advierten sobre posibles tensiones entre discurso político y evidencia científica.

La implementación será progresiva y tendrá impacto directo en comedores escolares, programas sociales, hospitales públicos y fuerzas armadas, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre alimentación, salud y políticas públicas en Estados Unidos.