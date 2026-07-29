Cómo es la campaña con Maluma que busca conquistar a la Generación Z

Maluma se sumó a una nueva campaña con el fin de proponer un nuevo enfoque sobre el consumo de chicle y conectar con la Generación Z a partir de situaciones cotidianas en las que las personas enfrentan pequeñas presiones diarias.

Se trata de una campaña en conjunto con la marca de chicles Trident, que presentó "Mastica A Tu Manera", que plantea que el acto de masticar puede convertirse en un recurso para ayudar a afrontar momentos de tensión cotidianos, además de su función tradicional de refrescar el aliento.

El adelanto musical de Maluma Para acompañar esa propuesta, Maluma participa como protagonista de la campaña y aporta un tema musical inédito que forma parte del universo sonoro de la iniciativa. "Como artista, vivo una vida muy intensa. Encontrar momentos para refrescar mi mente y no dejar que las pequeñas presiones de la vida me afecten es fundamental para mi creatividad y bienestar. La campaña 'Mastica A Tu Manera' habla directamente de esa realidad", señaló el cantante colombiano.

La campaña muestra diferentes escenas de la vida diaria en las que el acto de masticar aparece como una forma de hacer una pausa frente a situaciones de estrés o presión.

Lauren Flanigan, directora global de Marcas de Refrescantes de Mondelēz, sostuvo que la campaña representa una nueva etapa para la marca y destacó la elección de Maluma para encabezar el lanzamiento. "'Mastica A Tu Manera' trata sobre la importancia de no permitir que las pequeñas presiones de la vida te impidan ser la mejor versión de ti mismo. Para lanzar un movimiento de esta magnitud, sabíamos que necesitábamos un hito cultural a la altura", afirmó.