¿Cómo es el protocolo anti bullying de la DGE y qué falla?

La funcionaria —quien asumió en 2024— aclaró que el fallo responde a hechos anteriores a su gestión, pero detalló las acciones actuales: "Tenemos dispositivos con equipos profesionales en cada escuela primaria, con días y horarios fijos, algo que antes no existía. Además, la línea 148 recibe consultas exclusivas sobre violencias y bullying ".

Gannam enfatizó la corresponsabilidad entre familia y la institución: "No hay responsabilidad absoluta de un solo ámbito. La personalidad del niño se construye desde que nace; en la escuela se visibiliza el problema, pero no necesariamente se origina allí. Trabajamos para que las familias sepan que pueden consultar a nuestros profesionales, incluso si no saben cómo abordar conductas de sus hijos".