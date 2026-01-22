Cómo duplicar el reintegro del Banco Nación y llegar a $144.000 en seis semanas

El Banco Nación volvió a activar en 2026 una promoción que apunta directo al gasto más sensible del mes: la compra de alimentos. La mecánica combina MODO con la app BNA+ y ofrece una devolución del 30% en comercios participantes, siempre que el pago se haga con tarjeta de crédito del banco y en una sola cuota.

El beneficio corre los días miércoles durante seis semanas y, bien planificado, permite acumular hasta $72.000 por titular, tanto en compras presenciales como en operaciones online.

La clave está en el modo de pago. Para que la devolución aplique, la operación debe canalizarse con MODO desde la aplicación BNA+ y abonarse con una tarjeta de crédito del Banco Nación en un único pago.

No se trata de un descuento en línea de caja: el ahorro llega como reintegro , con un límite individual definido por semana. En este esquema, cada miércoles cuenta y el tope es de $12.000 por persona, lo que marca el ritmo ideal para quienes quieren exprimir el beneficio sin pasarse de las condiciones.

El alcance es nacional y contempla supermercados y mayoristas conocidos . En el listado aparecen, entre otros, Carrefour, Coto, Día, Disco, Jumbo, VEA, La Anónima, Diarco, Chango Más, Libertad y Yaguar. En la provincia de Mendoza, la promo también se extiende a una red amplia de opciones, con nombres como Átomo, Makro, Hiper Libertad, Super A, además de puntos locales vinculados a carnicerías y granjas, como Granja Benedetti, Carnes Rizzo y Carnes de Mi Campo.

La recomendación práctica es chequear la adhesión del comercio al momento de pagar, sobre todo si se compra por internet o se alternan sucursales.

La cuenta fina: cuánto comprar para alcanzar $72.000 (o $144.000)

El cálculo es simple: si la devolución cubre el 30% del gasto y el techo semanal es de $12.000, el consumo necesario para tocar ese máximo ronda los $40.000 cada miércoles. Manteniendo esa rutina durante las seis semanas de vigencia, el reintegro acumulado llega a $72.000 por titular. En hogares donde dos personas tienen BNA+ y cada una paga con su propio plástico del Banco Nación a través de MODO, el ahorro puede duplicarse hasta $144.000, siempre respetando el límite individual y el pago en una sola cuota.

Más allá de la cifra final, el beneficio funciona mejor cuando se organiza la compra. Muchos usuarios concentran el mayor volumen de alimentos no perecederos, limpieza y almacén el día miércoles, y dejan para el resto de la semana las compras más chicas. También puede servir para quienes combinan súper y mayorista: la estrategia es sostener el gasto “justo” para no desperdiciar parte del tope semanal y, al mismo tiempo, evitar compras impulsivas que terminan encareciendo el ticket.

En un contexto donde cualquier rebaja suma, el esquema del Banco Nación vuelve a ponerse en el radar por su impacto directo en el bolsillo. Con tres reglas claras —miércoles, MODO desde BNA+, y crédito en un pago—, la promoción se transforma en una herramienta concreta para recortar el gasto mensual. Para muchos, la diferencia no está solo en el porcentaje, sino en la constancia: seis miércoles bien usados pueden convertirse en un respiro real dentro del presupuesto familiar.