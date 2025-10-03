Cómo cargar nafta con descuento en YPF y Shell en octubre

Durante este mes, las principales petroleras ofrecen rebajas significativas en combustibles. YPF y Shell son dos de ellas que aplican descuentos que pueden alcanzar el 30 % , condicionados a las promociones vigentes y a los medios de pago aceptados. Lo importante es respetar las formas de pago y también los días en los que rige dicha promoción.

Las reducciones de precio se activan mediante promociones semanales : los usuarios que realicen compras los días habilitados y con las tarjetas participantes podrán acceder a precios menores frente a los valores habituales mostrados en las estaciones de servicio.

Estas ofertas no se aplican de forma permanente: los descuentos varían según el día de la semana y el canal de pago que se utilice.

Los socios del programa Serviclub que paguen desde la App YPF escaneando un código QR accederán a:

Un 10% de ahorro en nafta y diésel Infinia, los lunes, pagando con dinero transferido a la cuenta de la App YPF, con un tope semanal de $3.000 (que permite sumar hasta $12.000 este mes, que tendrá 4 lunes).

Un 6% de ahorro en cualquier combustible, todos los días y sin tope, para cargas realizadas de 0 a 6. Acumulable con el 10% en Infinia de los lunes.

Un 5% de ahorro para socios del ACA, todos los días en las estaciones adheridas, para descontar hasta $11.500 en el mes.

Por otra parte, YPF tiene acuerdos con bancos, tarjetas y billeteras virtuales para dar beneficios, en varios casos acumulables con los anteriores. Los principales son:

Banco Macro. Los miércoles, pagando mediante MODO con crédito Visa Platinum, 20% de ahorro con un tope de $15.000 por mes; y para los clientes Selecta, con Visa Signature, 30% de reintegro hasta $25.000.

Banco Comafi. Los sábados, pagando con crédito a través de MODO, 10% de reintegro con un tope semanal de $5.000. Y para clientes Único, 20% con $8.000 de tope semanal, lo que permitirá ahorrar hasta $32.000 en octubre (con 4 sábados).

Banco Ciudad. Los domingos da 10% pagando con crédito mediante MODO o la app Buepp, con un tope de reintegro de $10.000 por mes. Para clientes con Plan Sueldo o Jubilados, 15% hasta $15.000 mensuales.

Banco ICBC. Todos los martes sus clientes con cuenta sueldo que abonen con crédito o débito a través de MODO tendrán un 15% de reintegro en combustibles, con un tope de $15.000 por mes.

Banco Santander. Todos los jueves dará 10% con un tope de reintegro de $7.500 en el mes, pagando con crédito Visa Black o Platinum desde la App YPF. Además, para clientes registrados en "Sorpresa", 10% con un tope de $5.000.

Banco Hipotecario. Todos los martes los clientes Búho One tienen 15% abonando desde la App YPF con tarjetas de crédito Visa Signature y Platinum. Así podrán ahorrar hasta $8.000 en el mes.

Cómo echar nafta con descuento en Shell

La compañía permite a quienes paguen desde Shell BOX, la app de la marca, ahorrar un 10% los miércoles en las cargas de combustibles V-Power, con un tope de $4.000 por semana.

shell estacion de servicio nafta (1).JPG Los descuentos en nafta en Shell y en YPF toda la semana. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Shell también da beneficios con tarjetas y apps como los siguientes: