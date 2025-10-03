Presenta:

Sociedad

|

YPF

Cómo cargar nafta con descuento en YPF y Shell en octubre

Las estaciones de servicio como YPF o Shell lanzan jugosos descuentos que hay que aprovechar a la hora de echar nafta.

MDZ Sociedad

Echar nafta en YPF con descuento.

Echar nafta en YPF con descuento.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Durante este mes, las principales petroleras ofrecen rebajas significativas en combustibles. YPF y Shell son dos de ellas que aplican descuentos que pueden alcanzar el 30 %, condicionados a las promociones vigentes y a los medios de pago aceptados. Lo importante es respetar las formas de pago y también los días en los que rige dicha promoción.

Cómo funcionan las promociones

Las reducciones de precio se activan mediante promociones semanales: los usuarios que realicen compras los días habilitados y con las tarjetas participantes podrán acceder a precios menores frente a los valores habituales mostrados en las estaciones de servicio.

Te Podría Interesar

Estas ofertas no se aplican de forma permanente: los descuentos varían según el día de la semana y el canal de pago que se utilice.

Cómo cargar nafta con descuento en YPF

Los socios del programa Serviclub que paguen desde la App YPF escaneando un código QR accederán a:

Un 10% de ahorro en nafta y diésel Infinia, los lunes, pagando con dinero transferido a la cuenta de la App YPF, con un tope semanal de $3.000 (que permite sumar hasta $12.000 este mes, que tendrá 4 lunes).

Un 6% de ahorro en cualquier combustible, todos los días y sin tope, para cargas realizadas de 0 a 6. Acumulable con el 10% en Infinia de los lunes.

Un 5% de ahorro para socios del ACA, todos los días en las estaciones adheridas, para descontar hasta $11.500 en el mes.

Por otra parte, YPF tiene acuerdos con bancos, tarjetas y billeteras virtuales para dar beneficios, en varios casos acumulables con los anteriores. Los principales son:

  • Banco Macro. Los miércoles, pagando mediante MODO con crédito Visa Platinum, 20% de ahorro con un tope de $15.000 por mes; y para los clientes Selecta, con Visa Signature, 30% de reintegro hasta $25.000.

  • Banco Comafi. Los sábados, pagando con crédito a través de MODO, 10% de reintegro con un tope semanal de $5.000. Y para clientes Único, 20% con $8.000 de tope semanal, lo que permitirá ahorrar hasta $32.000 en octubre (con 4 sábados).

  • Banco Ciudad. Los domingos da 10% pagando con crédito mediante MODO o la app Buepp, con un tope de reintegro de $10.000 por mes. Para clientes con Plan Sueldo o Jubilados, 15% hasta $15.000 mensuales.

  • Banco ICBC. Todos los martes sus clientes con cuenta sueldo que abonen con crédito o débito a través de MODO tendrán un 15% de reintegro en combustibles, con un tope de $15.000 por mes.

  • Banco Santander. Todos los jueves dará 10% con un tope de reintegro de $7.500 en el mes, pagando con crédito Visa Black o Platinum desde la App YPF. Además, para clientes registrados en "Sorpresa", 10% con un tope de $5.000.

  • Banco Hipotecario. Todos los martes los clientes Búho One tienen 15% abonando desde la App YPF con tarjetas de crédito Visa Signature y Platinum. Así podrán ahorrar hasta $8.000 en el mes.

Cómo echar nafta con descuento en Shell

La compañía permite a quienes paguen desde Shell BOX, la app de la marca, ahorrar un 10% los miércoles en las cargas de combustibles V-Power, con un tope de $4.000 por semana.

shell estacion de servicio nafta (1).JPG
Los descuentos en nafta en Shell y en YPF toda la semana.

Los descuentos en nafta en Shell y en YPF toda la semana.

Shell también da beneficios con tarjetas y apps como los siguientes:

  • Tarjeta 365. De lunes a viernes, desde Shell Box, 10% en combustibles V-Power con un tope de descuento de $4.000 por semana.

  • Banco Ciudad. Los domingos da 10% pagando con crédito mediante MODO o la app Buepp, con un tope de reintegro de $10.000 por mes. Para clientes con Plan Sueldo o Jubilados, 15% hasta $15.000 mensuales.

  • Banco Comafi. Los domingos, 10% de reintegro pagando con débito o crédito mediante MODO, para ahorrar hasta $5.000 por semana. Para clientes Único el beneficio crece a 20% con un tope semanal de $8.000, que permite recuperar hasta $32.000 este mes (con 4 domingos).

  • Jumbo+ y Vea Ahorro. Los jueves, desde Shell Box, 10% en V-Power con chance de ahorrar hasta $4.000 por semana. Además, pagando con Tarjeta Cencosud, 5% extra.

Archivado en

Notas Relacionadas