Lisandro Catalán fue designado en el Directorio de YPF tras su salida del Gobierno

El Gobierno nacional designó al exministro del Interior Lisandro Catalán como nuevo miembro del Directorio de YPF , en reemplazo de Carlos Bustos, quien presentó su renuncia por motivos personales.

La decisión fue oficializada por la petrolera ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Catalán ocupará el lugar dejado por Bustos, un ingeniero vinculado a Domingo Cavallo, y representará al Estado Nacional, que mantiene el 51% del capital accionario de YPF, lo que le otorga la potestad de definir estos nombramientos.

La designación fue interpretada dentro del oficialismo como un gesto político hacia Tucumán, provincia donde Catalán preside La Libertad Avanza, el partido liderado por Karina Milei, con quien mantiene una relación cercana. Su incorporación también consolida la presencia de José Rolandi, otro representante del Ejecutivo dentro de la petrolera estatal.

Con este movimiento, el Gobierno busca mantener cohesión interna y asegurar la representación directa de funcionarios de confianza en empresas estratégicas. Catalán, que renunció al Ministerio del Interior al mismo tiempo que Guillermo Francos dejó la Jefatura de Gabinete, mantiene un perfil técnico y de diálogo con los gobernadores, rasgo que había caracterizado su breve gestión en la Casa Rosada.

La trayectoria de Lisandro Catalán en el Ejecutivo

Antes de incorporarse al Directorio de YPF, Catalán estuvo al frente del Ministerio del Interior, designado luego de la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Su misión había sido mejorar los vínculos políticos con los mandatarios provinciales y reconstruir el diálogo legislativo del oficialismo.

Desde su nuevo rol, el exministro busca consolidar su proyección política en Tucumán, con vistas a las elecciones de 2027, donde podría aspirar a competir por la gobernación respaldado por el espacio libertario.