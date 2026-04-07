Cómo acceder a una casa del IPV y pagar una cuota mucho más baja que un alquiler

Pagar alquiler todos los meses y, al mismo tiempo, intentar ahorrar para una casa propia suele convertirse en una ecuación casi imposible. En ese contexto, para muchas familias mendocinas y también para personas solas que buscan salir del circuito del alquiler, el Instituto Provincial de la Vivienda aparece como una alternativa concreta.

Entre las líneas vigentes, una de las que hoy permite anotarse es Construyo Mi Casa , un plan pensado para quienes ya tienen un lote —o proyectan conseguirlo en el período de ahorro previo— y necesitan financiamiento para construir.

El atractivo principal del programa pasa por ahí. Mientras los créditos hipotecarios tradicionales siguen siendo inaccesibles para buena parte de la población, esta línea del IPV ofrece una vía distinta para avanzar hacia la vivienda propia. El esquema contempla el otorgamiento de un crédito para construir la casa sobre un terreno particular, siempre que ese espacio cumpla con determinadas condiciones.

Entre ellas, debe contar con servicios de agua potable y electricidad. En caso de tratarse de un lote ubicado dentro de un barrio cerrado, además, las expensas no pueden superar el 50% del valor de la cuota correspondiente a la alternativa IV, que es la vivienda de 80 metros cuadrados.

El plan financia hasta el 85% del inmueble y está orientado exclusivamente a quienes buscan resolver su primera vivienda familiar. Eso significa que no pueden postularse personas que ya sean propietarias de otra casa o de otro inmueble. Esa condición, junto con el resto de los requisitos económicos y técnicos, es clave para ingresar al programa y avanzar con la inscripción.

Qué exige el IPV para ingresar al plan

Construyo Mi Casa está pensado para viviendas de entre 55 y 140 metros cuadrados. La cuota, justamente, varía según la superficie elegida. Para acceder, el grupo familiar debe acreditar ingresos mínimos que parten desde $1.617.354, aunque ese monto sube de acuerdo con el tamaño del proyecto. Además, el solicitante debe contar con un terreno propio o comprometerse a adquirirlo dentro de los 36 meses del período de ahorro previo.

Ese punto no es menor, porque el programa no entrega una vivienda terminada ni un lote: otorga el crédito para que la persona pueda construir en un espacio ya definido. Por eso el terreno es una condición central. A la vez, el destino del préstamo no admite desvíos: debe utilizarse para primera vivienda y no para inversión, ampliaciones de una propiedad existente o segundas residencias. Si no se cumplen esas dos bases —no tener otra propiedad y destinarlo a vivienda única familiar—, el IPV rechaza la posibilidad de acceder al financiamiento.

Cuánto se paga según el tamaño de la vivienda

Uno de los datos que más interés genera tiene que ver con el valor de las cuotas. Allí aparece una de las principales ventajas del plan: en muchos casos, el monto mensual queda en niveles que representan la mitad o incluso menos de lo que hoy cuesta alquilar una vivienda de características similares. Para una casa de 55 metros cuadrados, la cuota es de $323.470 y exige ingresos mínimos por $1.617.354. En la opción de 69 metros cuadrados, la cuota asciende a $372.574, con un ingreso requerido de $1.862.872.

En el caso de una vivienda de 80 metros cuadrados, el valor mensual es de $415.381 y el ingreso mínimo solicitado es de $2.076.809. Para 100 metros cuadrados, la cuota se ubica en $493.011, con ingresos desde $2.465.056. Si el proyecto es de 120 metros cuadrados, el pago mensual trepa a $608.137 y exige acreditar $3.040.685. Por último, para una casa de 140 metros cuadrados, la cuota es de $692.279 y el ingreso mínimo requerido llega a $3.461.399.

Quienes cumplan con todas las condiciones pueden hacer la inscripción a través del sitio oficial del IPV. Allí se detalla la documentación necesaria y el paso a paso para incorporarse al programa. En tiempos en los que acceder a la casa propia parece cada vez más lejano, este tipo de líneas vuelve a meterse en la conversación cotidiana de miles de mendocinos. No resuelve todo, pero para muchos puede ser el punto de partida para dejar de pagar alquiler y empezar a construir un techo propio.