Comienzan las obras en las inmediaciones del Notti: cómo serán los cortes de tránsito

Los trabajos en las inmediaciones del Notti comenzarán el lunes

Desde el lunes 10 de noviembre, Guaymallén pondrá en marcha un ambicioso plan de obras que busca renovar por completo el entorno del Hospital Notti, uno de los centros de salud pediátricos más importantes de la provincia. Los trabajos apuntan a mejorar la circulación, el acceso y la imagen urbana de la zona, generando un nuevo perfil para este sector clave del departamento.

Debido a las tareas, habrá un corte total de tránsito sobre la avenida Bandera de Los Andes, entre Sarmiento y Artigas. Quienes circulen por ese tramo deberán utilizar los desvíos habilitados por el municipio. El ingreso principal al Hospital Notti se realizará únicamente por la Lateral Norte del Acceso Este, por lo que se recomienda prever demoras y planificar los traslados con anticipación.

corte notti Las obras incluyen la reconstrucción de calzadas y veredas con materiales de alta durabilidad, como adoquines y baldosas de granito. Además, se eliminarán desniveles para favorecer la accesibilidad peatonal y se renovarán los cordones, cunetas y alcantarillas. También se mejorarán los drenajes cercanos al hospital, con el objetivo de evitar anegamientos durante los días de lluvia.

El plan de Guaymallén contempla, además, la construcción de nuevos puentes vehiculares y peatonales, la instalación de luminarias LED y la creación de apeaderos más cómodos para los usuarios del transporte público. La iniciativa se complementa con una renovación paisajística que incluirá árboles y arbustos de bajo consumo hídrico, adaptados al clima local.

corte notti 2 Durante el desarrollo de los trabajos, las líneas de colectivos que habitualmente transitan por Bandera de Los Andes modificarán su recorrido. Las unidades 311, 462 y 463 tendrán trayectos alternativos para mantener la conexión con el Hospital Notti, mientras que se habilitarán paradas provisorias en calles Sarmiento, Artigas y Pringles para facilitar el acceso de los pasajeros.