Comenzó la vacunación en todo el país a embarazadas por un virus que ataca en invierno

La vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) comenzó hoy en todas las jurisdicciones del país, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación y la estrategia está dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.

El objetivo es el de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

Tanto la fecha de inicio como la de finalización de la vacunación responden a una decisión basada en datos epidemiológicos . Teniendo en cuenta que la circulación del VSR se intensifica entre los meses de marzo y abril, el Ministerio de Salud de la Nación estableció que el inicio de la vacunación debe realizarse durante los primeros días de enero.

Esta anticipación permite ampliar la ventana de protección y asegurar que un mayor número de recién nacidos llegue a la temporada de mayor circulación del virus con inmunidad conferida. La fecha de finalización se establecerá de acuerdo al monitoreo de la circulación del virus.

La estrategia se lleva adelante de manera articulada con las jurisdicciones, mientras que el Ministerio de Salud de la Nación fue el encargado de adquirir y distribuir las dosis necesarias para alcanzar a la población objetivo y de establecer la fecha de inicio y finalización de la campaña.

La implementación de la estrategia es responsabilidad de las jurisdicciones, las cuales deben garantizar que las vacunas estén disponibles en los centros de salud de sus territorios, mientras que se recordó que para su aplicación no se requiere orden médica y solo es necesario presentar constancia de la semana de gestación al momento de concurrir al vacunatorio.

La vacuna contra el VSR fue autorizada por la ANMAT para su uso en este grupo poblacional, luego de demostrar sus atributos de calidad, eficacia y seguridad y su aplicación durante el embarazo permite la transferencia de anticuerpos al bebé, generando una protección efectiva frente a la bronquiolitis y la neumonía, dos de las principales causas de internación en menores de un año.

Por qué es importante vacunar

La estrategia implementada en 2025 fue reconocida a nivel internacional y permitió alcanzar al 65% de la población objetivo, mientras que los resultados preliminares evidenciaron una reducción del 62% en las hospitalizaciones y del 70% en los ingresos a terapia intensiva en menores de seis meses, consolidando el impacto sanitario de esta política preventiva.

El VSR constituye la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes y es responsable de una elevada carga de enfermedad, con impacto directo en las hospitalizaciones y en la demanda de atención en los servicios pediátricos. Contar con esta herramienta preventiva representa un avance significativo para proteger a los niños de 0 a 6 meses, reducir las complicaciones graves y contribuir a descomprimir la presión asistencial durante la temporada invernal.