Comenzaron las tareas de reparación de los alumnos en el Santa María: qué tienen que hacer

Este viernes 12 de diciembre comenzó la primera jornada de las cinco previstas para que los alumnos del colegio Santa María cumplan con las tareas de reparación tras ser sancionados por los disturbios ocurridos el pasado 27 de noviembre. La asistencia fue amplia y, según personal de seguridad de turno en la institución, muchos chicos llegaron acompañados por sus padres antes de las 8.00 para asegurarse de no quedar afuera del proceso.

Mientras tanto, los directivos continúan recibiendo en sus oficinas a los padres de los jóvenes. Los adultos habían solicitado reuniones con las autoridades desde que se comunicó la sanción.

Otro de los datos relevantes de la jornada es que muchos adultos incluso se presentaron en reemplazo de sus hijos, algo permitido por la medida al tratarse de una actividad comunitaria.

El plan de trabajo se desarrolla bajo un estricto reglamento: uniforme obligatorio, entrega de celulares antes de empezar, recreo limitado a un solo espacio horario y prohibición total de consumir alimentos en el horario de trabajo. Cualquier incumplimiento deja sin efecto la reparación y vuelve a situar al alumno en condición de libre.

Las tareas están establecidas en la resolución 065-REC-2025 y se extenderán hasta el 18 de diciembre. El plan incluye actividades comunitarias, pedagógicas y de servicio institucional. Los estudiantes fueron divididos en seis grupos, cada uno acompañado por un docente o preceptor que supervisa el desarrollo de la actividad del día.

El colegio Santa María puso en marcha el plan de actividades comunitarias para los estudiantes sancionados, que incluye trabajo diario y disculpas finales.

Este viernes, los grupos se dividieron en turnos para limpiar aulas, bancos y paredes, mientras que otros trabajaron en la elaboración de carteles de bienvenida y frases motivadoras para los alumnos de primer año. También hubo quienes se encargaron de ordenar materiales deportivos o intervenir en el armado de la ambientación 2025.

Un aspecto llamativo de la propuesta fue la actividad llamada “El legado”, destinada a que los jóvenes escriban una carta o guía para quienes ingresarán a primer año el año próximo. La consigna apunta a dejar un mensaje que ayude al nuevo estudiante desde la experiencia personal de quienes están por egresar.

Cómo siguen las tareas en los próximos días

Las tareas continuarán el lunes 15 desde las 8.00. Para sostener el beneficio de descontar seis amonestaciones de las veinte que fueron aplicadas, los alumnos deben asistir con puntualidad y cumplir el 100% de la jornada. Si un estudiante no puede presentarse deberá asistir en su lugar un adulto responsable como parte del compromiso con la comunidad educativa.

colegio santa maria daños 5 Las tareas continuarán hasta el 18 de diciembre e incluyen un desayuno final con el personal de mantenimiento, donde deberán ofrecer disculpas públicas.

Además del trabajo diario, cada grupo debe llevar los materiales requeridos para las actividades asignadas. La falta de estos insumos también puede invalidar la acción reparadora. Según la resolución, todas las jornadas están sujetas al régimen de convivencia habitual, por lo que cualquier acto sancionable detiene el proceso.

El último día, el jueves 18, los estudiantes deberán preparar un desayuno para compartir con el personal de mantenimiento y limpieza del colegio. Ese momento incluirá la presentación de disculpas públicas, ya sea de forma oral o escrita, como cierre de la instancia reparadora.