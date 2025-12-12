Ternero "Bernie": la buena noticia que recibió la escuela cuya mascota fue robada y faenada

En la localidad de Hernando, en Córdoba, continúa la indignación después de que Berni , el ternero que formaba parte del proyecto educativo Bio Escuela y que los alumnos consideraban su mascota , fuese robado y faenado. Pero hoy la comunidad educativa recibió una buena noticia luego del lamentable episodio.

Según se confirmó, una cría de ternera será entregada a la institución para que el programa pedagógico pueda continuar.

La donación fue comunicada por fuentes oficiales, que precisaron que la ternera quedó sin madre recientemente y será trasladada al establecimiento en febrero , cuando esté en condiciones de integrarse al espacio donde antes vivía Berni.

El hecho original ocurrió durante la madrugada del viernes pasado, cuando un grupo de delincuentes ingresó al predio escolar y sustrajo al animal. Al comenzar la jornada, docentes y alumnos notaron que el corral estaba violentado. Minutos después comenzaron a encontrar señales del ataque.

La investigación policial llevó a un allanamiento en una vivienda de la calle Soldado Carrascul . Allí se detuvo a un sospechoso —un hombre de 39 años, albañil y oriundo de Santiago del Estero— y se incautaron alrededor de 50 kilos de carne , herramientas de faena y un teléfono celular. Sin embargo, los investigadores creen que hubo más involucrados.

Las autoridades educativas describieron un nivel de crueldad que dejó profunda tristeza en toda la comunidad escolar. La vicedirectora, Vanessa Espinosa, contó que los restos del ternero fueron hallados en distintos puntos del pueblo y que el animal sufrió un maltrato extremo. “Les rompieron el corazón a los chicos”, lamentó la docente días atrás, al destacar el papel central que tenía Berni en las actividades relacionadas con el cuidado ambiental.

El programa Bio Escuela es una iniciativa que busca acercar a los niños a la sustentabilidad mediante experiencias directas con la naturaleza y el manejo responsable de animales. Berni era el símbolo de ese trabajo.

Con la llegada de la nueva ternera, la institución espera recuperar parte del espíritu original del proyecto y consolar a los estudiantes doloridos por la pérdida de su mascota.