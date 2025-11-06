Colegios de la UNCuyo: qué pasa si mi hijo entró pero no a la escuela u orientación que quería

Los colegios de la UNCuyo dieron a conocer la lista con el orden de mérito de los estudiantes que rindieron el ingreso hace unas semanas. Los chicos que acepten la vacante en la escuela y orientación que les tocó por sus notas, deben matricularse entre el 6 y el 11 de noviembre.

La última lista que se informó incluye el orden de mérito de los aspirantes a ingresar al Magisterio, Escuela de Comercio Martín Zapata, Colegio Universitario Central (CUC) y Departamento de Aplicación Docente (DAD).

La escuela de Comercio Martín Zapata es uno de los colegios de la UNCuyo.

La lista se ordena en primer lugar con el número de DNI , luego figura el promedio de las calificaciones de las evaluaciones, posteriormente el número de preinscripción, la escuela y la orientación a la que ingresó.

Los estudiantes que estén de acuerdo con el banco que les fue asignado deben matricularse. El procedimiento se llevará adelante entre el jueves 6 y el martes 11 de noviembre, de manera presencial en cada una de las cuatro escuelas.

Partida de nacimiento actualizada (hasta 6 meses, fecha vencida a la actualidad).

2 fotos tipo carnet.

Certificado de Estudiante Regular de la Escuela donde está cursando el 7º año y presentado inicialmente en la plataforma de preinscripción.

Original y copia de DNI.

El resto de la documentación será solicitada por la autoridad de cada escuela a través de los canales oficiales de información y deberá estar completa para confirmar la inscripción al ingreso del ciclo lectivo 2026.

El Magisterio es uno de los seis colegios de la UNCuyo. Foto: Alf Ponce / MDZ El Magisterio es uno de los seis colegios de la UNCuyo. Foto: Alf Ponce / MDZ

Qué pasa si rindió bien pero no entró a la escuela u orientación que quería

Desde los colegios de la UNCuyo informaron que todos los años hay una “corrida” porque hay estudiantes que no aceptan el banco y que en ese momento se terminan de acomodar las vacantes.

“La mayoría de los aspirantes acepta el banco aunque no sea de las primeras opciones”, explicó a MDZ la directora general de Educación Secundaria de la UNCuyo, María Ana Barrozo.

“Siempre hay estudiantes que ingresan pero no a la escuela o la modalidad que querían. Esos alumnos piden un cambio y para iniciar el trámite tienen que hacer una nota a la Dirección General de Educación Secundaria de la UNCuyo”, agregó.

La asignación de vacantes se hace a través de un sistema informático por lo que no se pueden hacer permutas de bancos ni pedir un cambio a una escuela o modalidad elegida en entre las las últimas porque el alumno sacó un buen promedio. La regla es respetar el orden de mérito.

Si no se puede hacer un cambio en primer año, se puede intentar el pase al año siguiente. “En septiembre se reciben las notas de movilidad para los alumnos que quieren pasarse de una escuela a otra de la UNCuyo y de alumnos de escuelas públicas y privadas de la jurisdicción que quieren ingresar”, dijo Barrozo.

En cuanto a la escuela o modalidad más demandada, Barrozo aseguró que varía de un año a otro. “Informática, Ciencias Naturales y Humanidades suelen ser las orientaciones más elegidas”, cerró.

