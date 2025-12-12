Colegio Santa María: empiezan las tareas de limpieza de los alumnos amonestados

En total, fueron 115 alumnos de 5º año de la secundaria del colegio Santa María. A partir de este viernes y durante una semana harán limpieza y talleres de convivencia.

El colegio Santa María de Godoy Cruz estuvo en el centro de la escena la semana pasada cuando 115 alumnos de 5° año de la secundaria fueron sancionados con 20 amonestaciones cada uno por hacer destrozos en la escuela el 27 de noviembre en forma de protesta porque los directivos decidieron conmutar las faltas el último día de clases.

colegio santa maria destrozos fin de año lectivo (2) A partir de hoy los alumnos amonestados del colegio Santa María deberían ir a limpiar. Alf Ponce Mercado / MDZ Junto con la notificación de las 20 sanciones, los padres recibieron un plan de trabajo al que los estudiantes tenían la opción de acceder y lograr de esta forma achicar el castigo a 16 amonestaciones. Si cumplen el 100 por ciento del plan, la mayoría de los alumnos evita quedarse libre.

Limpieza en el colegio Santa María Según la resolución 065-REC-2025, el plan de trabajo es una instancia reparadora que incluye actividades comunitarias, pedagógicas y de servicio institucional que empieza hoy y se extenderá hasta el 18 de diciembre.

Hoy se presentará el detalle de las actividades por jornada para que cada alumno tenga los elementos el día que corresponde. Está previsto que cada grupo no supere los 10 estudiantes y que esté coordinado por un docente o preceptor.

Los alumnos de 5º año del colegio Santa María Los alumnos de 5º año del colegio Santa María filmaron la lluvia de papales. Las jornadas serán de 8 a 12.30 y tendrán un solo recreo de 10 a 10.30. Para cumplir con el plan, los alumnos deberán asistir todos los días y si están enfermos, en su lugar deberá ir su mamá, papá o adulto responsable. Durante las cinco jornadas no podrán usar los teléfonos y si lo utilizan quedará sin efecto el beneficio del plan de trabajo.