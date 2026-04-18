Cómo la inteligencia artificial impacta en el sector público: el ejemplo de CABA y la atención al ciudadano

En medio del avance de la inteligencia artificial , los gobiernos, tanto nacionales como sub-nacionales, utilizan la tecnología para mejorar la gestión pública y crean sistemas automatizados que pueden interpretar el problema, clasificarlo y derivarlo al área correspondiente. Así, buscan ser más eficientes en la respuesta estatal frente a demandas de resolución de reclamos.

Pablo Saccani, director ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), explicó cómo la IA optimiza la gestión de problemas en la vía pública, como la recolección de residuos en CABA.

Según detalló el funcionario, el sistema permite a los vecinos realizar denuncias de manera simple, utilizando lenguaje natural y enviando una foto desde su celular. A partir de esa imagen, una red de agentes automatizados procesa la información y detecta el problema específico: puede tratarse de basura acumulada fuera de un contenedor, una tapa rota, una luminaria dañada o incluso un bache.

La plataforma se apoya en distintos agentes con tareas específicas. Uno de ellos analiza la imagen y reconoce elementos del espacio público, mientras que otro identifica anomalías. En lo relacionado a los contenedores de basura —donde intervienen distintas empresas según el tipo de problema—, la inteligencia artificial también facilita la correcta derivación. Puede distinguir si el inconveniente corresponde a residuos acumulados o a daños en la estructura del contenedor, y canalizar automáticamente el reclamo hacia el área responsable.

Una vez confirmado, el sistema genera un número de gestión y permite hacer seguimiento del trámite. A través de notificaciones, el vecino recibe actualizaciones sobre el estado del reclamo hasta su resolución.

De esta manera, el funcionario destacó que la implementación de estos sistemas optimiza la respuesta del Estado ante problemas cotidianos en el espacio público.

La IA en la Gestión Pública

La Ciudad está próxima a lanzar una serie de mejoras en sus mecanismos de atención al vecino. Tanto la página web, la línea 147 y Boti (WhatsApp) van a estar en una misma plataforma con un modelo agéntico atrás.

"Es poner a disposición la inteligencia artificial para nivelar, porque no deja de ser un tema de accesibilidad a la información. Los sitios web están hechos para la media de la población, al profesional le queda corto y al que tiene un lenguaje más vulgar, no lo entiende", explicó Saccani.

Y agregó: "Las personas van a poder dialogar con la Ciudad o escribirle o mandarle mensajes/audios y cada vez más trámites se van a poder hacer punta a punta desde el lenguaje natural. Creo que eso va a ser una innovación grande para CABA".

Un caso de uso será, por ejemplo, enviarle un audio al chat de WhatsApp de la Ciudad con una consulta acerca de el estado de situación de infracciones de transito o el pago de patentes. Incluso, para el pago de impuestos, hasta arrojaría una recomendación de forma de pago.

Trabajo público-privado

La implementación de inteligencia artificial es un claro ejemplo de la sinergia y el trabajo en conjunto del sector privado con el ámbito público.

En esa línea, Salesforce firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno Nacional en el Argentina Week para realizar una inversión por US$500 millones en los próximos cinco años.

La inversión está destinada a la capacitación en IA, al desarrollo de las pymes y en la digitalización de los gobiernos, tanto a nivel nacional como sub-nacional, para ayudar en en la eficiencia en el sector público.

A su vez, Salesforce también formará parte del proyecto de La Ciudad de Distrito IA, que estará en pleno Microcentro y busca atraer inversiones con un paquete integral de beneficios como exenciones impositivas.